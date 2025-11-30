Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
El furgón de la Guardia Civil que lleva a José Luis Ábalos llega el jueves a Soto del Real. Reuters

Diccionario ampliado de la corrupción española

Los casos 'Koldo' y 'mascarillas' en Almería añaden nuevos vocablos a la jerga que los corruptos usan para intentar burlar a los investigadores

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Cada nueva trama de mordidas y sobornos descubierta por los investigadores aporta asombrosos vocablos y deslumbrantes expresiones al ya imponente diccionario de la corrupción en ... España. Metonimias, apodos ingeniosos, expresiones castizas, y otras de muy mal gusto, y metáforas gastronómicas sorprenden desde hace lustros a los agentes, que se siguen maravillando por los intentos de los corruptos para intentar disimular con palabros inventados sus múltiples chanchullos. Las últimas contribuciones a la jerga corrupta nacional llegan del 'caso Koldo' y el 'caso mascarillas de Almería'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  4. 4

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  5. 5 La nueva aventura de Loreak Mendian
  6. 6

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  7. 7 El homenaje al surfista donostiarra Iñigo Letamendia que se celebrará a cientos de kilómetros: «Será en su lugar preferido»
  8. 8

    La cesta de la compra sube un 39% desde la pandemia en Gipuzkoa, el doble que los salarios
  9. 9 Lance Terry abandona el Gipuzkoa Basket: «Tengo que tomar una decisión que es la mejor como jugador y como padre»
  10. 10

    50 años de la primera diablura de López Ufarte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Diccionario ampliado de la corrupción española

Diccionario ampliado de la corrupción española