El diario privado de los veraneantes públicos Con la mente puesta ya en las elecciones del próximo año, los dirigentes políticos vascos hacen planes para descansar y pasar más tiempo en familia NEREA SANDOVAL Sábado, 4 agosto 2018, 09:18

Tras un año intenso y agitado, los políticos vascos aguardan con ansia las vacaciones de verano. Por delante les esperan unos días sin horarios, ni obligaciones, ni reuniones. Abandonan los maletines de trabajo en sus despachos y comienzan a llenar sus maletas rumbo a la playa, a la montaña o al pueblo. Lo que desean es descansar, disfrutar del ocio y de sus aficiones, y pasar las horas con los suyos. Y también recargar pilas para un nuevo curso político que comenzará en septiembre con la vista ya puesta en las elecciones forales y municipales de mayo. Sin desprenderse del móvil, entre sus planes veraniegos también está el tiempo para la lectura. Y es que para nuestros políticos, los libros son los perfectos aliados para desconectar.

Iñigo Urkullu, Lehendakari Unas vacaciones entre el ocio en familia y tiempo para la lectura

Hasta dentro de unos días, el lehendakari Urkullu no estará oficialmente de vacaciones. Sin desvelar dónde pasará sus días de descanso, aprovechará tres semanas para disfrutar al máximo con su familia antes de reincorporarse a su trabajo en Ajuria Enea. Conciliará la familia con la lectura, ya que el lehendakari tiene «pendientes» dos libros: 'La hora de despertarnos juntos', una novela de Kirmen Uribe centrada en el drama de los vascos en el exilio, y 'La desaparición de Stephanie Mailer', de Joel Dicker.

Markel Olano, Diputado general de Gipuzkoa «El Mediterráneo es el lugar ideal para cargar las pilas y descansar»

Markel Olano, en el 'Barri bell' de Girona el verano pasado.

Markel Olano se escapará con su mujer y su hijo dos semanas a Girona; una a Lloret de Mar y otra a L' Escala. «Creo que es bueno alejarnos de la vorágine diaria para tener más perspectiva sobre nuestros quehaceres y, sobre todo, pasar más tiempo con la familia. Y el Mediterráneo es el lugar ideal para hacerlo», subraya. Su intención es descansar en la playa o en la piscina. Al diputado general le gusta compaginar naturaleza con visitas culturales y paseos. Aunque este verano deberá amoldarse al ritmo de su hijo Peru de un año. Confiesa que dejará el móvil bajo la sombrilla «por si surge algún imprevisto». En su bolsa de la playa habrá sitio para dos libros: una biografía de John Maynard Keynes, de Robert Skidelsky, y 'Asedio al euskera, más allá del libro negro', de Joan Mari Torrealdai. Cuando vuelva a la rutina, le espera «un final de legislatura en la que apuntalar proyectos de futuro». Y las elecciones forales y municipales están a la vuelta de la esquina, por lo que necesitará un «extra» de energía.

Bakartxo Tejeria, Presidenta del Parlamento Vasco A La Rioja en busca de «sosiego y tranquilidad» con la familia

Bakartxo Tejeria y sus hijos disfrutan de la piscina en Ollauri.

Su último acto público lo tuvo en Azpeitia, con motivo de los actos de la festividad de San Ignacio. Y al día siguiente, como ya es habitual en sus últimos veranos, partió hacia Ollauri (La Rioja) a pasar unos días en busca de tranquilidad junto a su numerosa familia. Tejeria aprovechará para pasar tiempo con sus dos niñas y sus mellizos pequeños y descansar, ya que «en vacaciones no hay agendas, ni ikastola, y el tiempo transcurre de otra manera. Fin al estrés». Y aunque en agosto las llamadas son menos frecuentes, asegura que no se le hará fácil desconectarse del móvil. En cualquier caso, se mantendrá al tanto de la actualidad política. Como cada año, en su maleta también viajará algún libro. Sin revelar títulos, la presidenta de la Cámara vasca confiesa que tiene varios pendientes, «y espero poder dedicarles tiempo, aunque con cuatro niños...», dice. En septiembre, con las pilas ya recargadas, volverá a su puesto para dar comienzo a un curso político que se prevé «intenso» con unas elecciones forales y municipales en el horizonte.

Eneko Goia, Alcalde de San Sebastián Un verano en familia en las Islas Canarias y disfrutando de Donostia

Eneko Goia, en Londres divirtiéndose con su familia

Eneko Goia pasó la última semana de junio junto a su familia en Lanzarote, un lugar que recomienda visitar a quien no lo conozca. Y si la agenda se lo permite, realizará otra escapada tras la Semana Grande. También gozará de las oportunidades que ofrece Donostia en verano, como «ir a la playa por la tarde, a algún concierto o salir a tomar unos pintxos», asegura. Pero, sobre todo, espera tener tiempo para sus tres hijos «porque durante el curso no siempre es fácil». Califica de «eclécticos» sus gustos para viajar, pues siempre intenta «cambiar de aires» para que sus hijos tengan nuevas referencias. Para el alcalde donostiarra, «la desconexión plena no es posible», ya que estará pendiente de su móvil «por lo que pueda pasar». Gran aficionado a la lectura, este verano le acompañan dos libros: 'El teatro musical de Pablo Sorozábal', de Marco Lerena, y una investigación de Vladimir Putin, ya que el jeltzale se describe como «un apasionado de Rusia».

Maddalen Iriarte, Portavoz de EH-Bildu en el Parlamento Vasco Días de relax en Tarragona, aunque sin perder de vista el móvil

Maddalen Iriarte, en una calle de Florencia.

Maddalen Iriarte ya abandonó su asiento del Parlamento Vasco para iniciar sus vacaciones. Junto a su familia, cogerá el coche y viajará a un apartamento de Tarragona, para relajarse, hacer deporte e ir a la playa. No es casualidad que Maddalen Iriarte elija este destino porque reconoce que, generalmente, se mueve por «Euskal Herria y Cataluña». A la portavoz de EH Bildu no le gusta desconectar «del todo del móvil», aunque procurará «no llevarlo a la playa». Y debido a su «pasión periodística» tampoco «baja la persiana» y seguirá día a día la actualidad política. Además, en vacaciones leerá 'Mujeres y poder', de Mary Beard.

Pello Urizar, Secretario general de Eusko Alkartasuna Playa, montaña y reencuentro con amigos en Alicante

Pello Urizar, en el monte francés la Mesa de los Tres Reyes.

Pello Urizar dedicará este mes a hacer monte con sus amigos y a disfrutar de su familia en las playas de Calpe (Alicante). Serán unos días de descanso y desconexión. Allí, además, confía en reencontrarse con gente de Valencia y de las Islas Baleares, amistades que ha ido haciendo a lo largo de su trayectoria política. Reconoce que sus gustos para viajar son «simples»; con su mujer visita zonas de Europa donde la cultura y la historia «son señas de identidad». En vacaciones también le gusta estar informado, y es que entre sus gustos veraniegos está «desayunar mirando las noticias» en redes sociales o diarios digitales. Asimismo, comenta que tiene algunos libros reservados en la mesilla, como una biografía de Gabriel Rufián. En septiembre, al secretario general de EA le espera un «otoño caliente» con muchos compromisos políticos.

Lander Martínez, Secretario General de Podemos en Euskadi Un amante de las culturas diferentes en la ruta Transiberiana

Lander Martínez, en la Plaza Roja de Moscú, una de sus paradas de la ruta Transiberiana.

Emprendió la ruta Transiberiana el pasado 13 de julio, un viaje legendario por la gran línea férrea rusa. Su objetivo era desconectar de un año «duro e intenso» tras ser elegido secretario general de Podemos en Euskadi. Lander Martínez reconoce que no le gustan las típicas vacaciones de playa y prefiere «conocer culturas y gente nueva». Confiesa que no le ha sido fácil dejar el teléfono, aunque ha estado al corriente de la actualidad. Al líder morado, le acompañaron dos libros en sus largas horas de tren: 'Identidades asesinas', de Amin Maalouf, y 'Capitalismo canalla', de César Rendueles.

Idoia Mendia, Secretaria general del PSE-EE en Euskadi «En la Costa Brava me espera una nevera vacía y un montón de amigos»

Pasará su verano en la Costa Brava para descansar junto a su marido, el también socialista Alfonso Gil, sus dos hijos y su perra Lur. Idoia Mendia aprovechará sus días de ocio para estar en familia y «organizar alguna cena» porque, como explica, «le espera una nevera vacía y un montón de grandes amigos con ganas de celebración». Y también leerá el libro de Yuval Noah Harari, 'Sapiens'. Además de los baños en el mar, las cenas y su libro pendiente, desea volver a ver con sus hijos la serie 'Friends' en versión original. La secretaria general de los socialistas vascos también es amante de viajar al extranjero. No obstante, reconoce que «cada momento tiene su viaje», y que sus vacaciones del mes de agosto son, sobre todo, para descansar. Aunque seguirá en contacto con su trabajo, ya que no podrá despegarse completamente de su móvil, «eso no es posible», dice. Sea por redes sociales, prensa, radio o televisión, para Mendia «resulta imposible» no mantenerse al tanto de la actualidad política. A la vuelta, le espera un curso político muy intenso pero con «muchas satisfacciones».

Juantxo Iturria, Portavoz de Podemos en las Juntas Generales «Lo que más me apetece es disfrutar de mi hijo y desconectar de todo»

Juantxo Iturria, en un bosque de Iparralde

En vacaciones Juantxo Iturria hará salidas de fin de semana a Iparralde –lugar al que acude con asiduidad– y a los Pirineos para disfrutar de la montaña y la naturaleza. También aprovechará para quedarse en Donostia e ir la playa. Además de descansar y «recargar pilas» pasará tiempo con su mujer y su hijo Ekhi. Al dirigente podemita no se le hará fácil desprenderse del móvil, aunque tal y como cuenta, «con un niño de un año lo que más me apetece es disfrutar de él por lo que creo que lo conseguiré». En verano intenta no estar al tanto de la actualidad política, aunque siempre acaba echando un «ojillo» a la prensa o a las redes sociales. En septiembre, le espera un «intenso trabajo» debido a los temas pendientes: Presupuestos, política general del partido y la renovación de las Juntas Generales.

Eneko Andueza, Secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa De la playa de Peñíscola a las fiestas populares de su pueblo en Zamora

Eneko Andueza, en un día de playa en Peñíscola

A principios de julio, Eneko Andueza hizo un viaje familiar a Peñíscola. Allí disfrutó de playa y piscina. Y ahora, fiel a sus costumbres, saldrá en coche «con calma», y parará a desayunar en Tudela. Allí disfrutará de una mañana con los suyos y, a continuación, pondrá rumbo al pueblo zamorano de Morales de Toro, donde pasará quince días con familia y amigos, y disfrutará de sus fiestas patronales. Así, desea que sus vacaciones sean tranquilas y pueda descansar sin ningún «sobresalto». Antes de viajar a Zamora, se acercó a las fiestas patronales de diferentes municipios vascos, como las Magdalenas de Errenteria. Para el secretario general de los socialistas guipuzcoanos tampoco es fácil desconectar del móvil. No obstante, para estar informado, además de las redes sociales, compra este periódico a diario en el «quiosco del pueblo». Subraya que estas vacaciones le servirán para renovar energías, ya que septiembre se presenta «movido» con las elecciones forales y municipales a la vista.

Juan Carlos Cano, Portavoz del Partido Popular en Gipuzkoa Escapadas cortas en pareja a lugares con mucha historia

Juan Carlos Cano y su mujer, en la Casa de las Conchas de Salamanca.

Tras asistir a la elección del ya líder de su partido, Pablo Casado, y si la agenda se lo permite, Juan Carlos Cano cogerá unos días de vacaciones para realizar con su mujer escapadas cortas «a sitios concretos y cercanos». También para descansar y reponer energías para el próximo curso político, que se avecina intenso ante la nueva cita electoral del próximo mes de mayo. Al portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa le gusta viajar por el país, haciendo visitas culturales para disfrutar de la historia y de la gastronomía. Y es que se confiesa un «enamorado de la historia y de la arquitectura». Además, cuenta que en todas sus escapadas a «las Castillas», busca conventos de monjas, donde elaboran «los mejores» dulces. Y una actividad que recomienda a todo el mundo es el alojamiento en 'Paradores' porque «son hoteles estupendos y si encuentras ofertas, no son tan caros como puede parecer y realmente merecen la pena».