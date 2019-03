Diana Riba: «Los presos ven la cárcel como una herramienta política para seguir adelante» Diana Riba, ayer en los Jardines de Albia de Bilbao. / MAIKA SALGUERO 'Número dos' de la lista de Esquerra a las elecciones europeas La esposa de Raül Romeva, exconseller encausado por el procés, aboga por una solución para Cataluña con la que «todos ganemos» IVÁN ORIO BILBAO. Sábado, 30 marzo 2019, 22:30

Diana Riba (Barcelona, 1975) será la 'número dos' de ERC para la Eurocámara por detrás de Oriol Junqueras. Ayer presentó en la librería ANTI de Bilbao 'Esperanza y Libertad' (Ara), escrito por su marido, Raül Romeva, en prisión preventiva por el procés y juzgado en el Supremo.

-¿Cataluña ha entrado en un callejón sin salida?

- Cataluña está en un proceso, no sabemos si en el medio del camino, si más adelante o un poco más atrás. Es verdad que la prisión y el exilio puede parecer que nos coloca en un punto de término o cierre, pero no lo es. Los mismos presos ven la prisión como una herramienta política y como un final de este Estado sin proyecto para Cataluña. Esperamos que esta etapa sea el inicio de una relación con el Estado de escucharnos .

-¿En qué se han equivocado las fuerzas soberanistas? Da la sensación de que no hay autocrítica.

- El libro de Raül es un análisis político sobre de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Pienso que autocrítica hay. Otra cosa es esta sucesión de titulares que a veces nos lleva a tener esta sensación. Yo creo que reflexión hay. Y con esta represión que estamos viviendo también fuera de Cataluña se empieza a ver que tiene que haber soluciones políticas y no judiciales, que no llevan a ningún sitio.

-Visto lo que ha sucedido. ¿Cree que el procés ha merecido la pena?

- Tanto nosotros desde fuera como los presos trabajamos para que merezca la pena. La prisión en casos políticos es una herramienta a utilizar para seguir adelante.

-¿En algún momento le dijo a su esposo 'hasta aquí, déjalo ya'?

- El problema es la represión del Estado a través del sistema judicial, no es lo que hicimos. Yo no podía decirle a Raül que parara dentro de sus acciones democráticas. No cabía en nuestra mente parar algo tan democrática como poner unas urnas.

-Ha decidido dar el salto a la política con Esquerra. ¿Lo hace por convicción o ha pesado la situación de su marido?

- Los momentos que vivimos, y más en mi familia, está todo un poco mezclado. Cuando tu entorno familiar ve la represión tan próxima, he encontrado un gran motor para ser otra voz en primera línea política.

Sin fractura social

-¿El actual escenario condicionará su forma de hacer política en el Parlamento europeo?

- Habrá dos trabajos claros. El de eurodiputada, trabajando en las comisiones correspondientes, y el de visibilizar tanto Oriol Junqueras como yo en las instituciones europeas lo que estamos viviendo en Cataluña.

-¿Antes de arreglar el problema entre Cataluña y España no sería necesario solucionar la profunda división social que se vive en el propio territorio catalán?

- El día a día en Cataluña tampoco se vive así. El discurso de la división lo hacen algunas fuerzas. Trabajamos conjuntamente con gente de diversos colores políticos, nuestro día a día está mezclado y no lo vivimos como una fractura. A la gente que tenga esa sensación le animaría a venir una semana a Cataluña y comprobarlo. El dato de que entre el 70 y el 80% de la población catalana quiere resolver este tema políticamente a través de un referéndum pactado y si se mira cómo está constituido el Parlament se demuestra que partidos que hablan de fractura social quieren una resolución política.

-¿Su relación con sus cercanos no independentistas es la misma?

- Con los más próximos, padres de la escuela, asociaciones, en el pueblo, no sólo creo que se haya mantenido sino que se ha estrechado.

-El independentismo está ahora mismo dividido. ¿Hacia dónde navega el barco soberanista?

-La represión ha obligado a los soberanistas a readaptarse. Sus líderes claros están en la cárcel o en el exilio y es normal que ante estas situaciones haya opiniones diferentes. Pero la unidad de acción y el objetivo son claros y los unos sin los otros no podremos tirar hacia adelante. Ahora ante unas elecciones cada uno hará su discurso pero después se mantendrá la unidad de acción.

-¿La única salida es un referéndum pactado?

-Antes tenemos que sentarnos a escucharnos en una mesa y sin exigencias previas. Seguro que hay soluciones diferentes que no estamos ni contemplando porque no hay el debate tranquilo ni el espacio para hacerlo. Hay que buscar una solución con la que todos ganemos.