Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial de Almería Archivo

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por contrataciones irregulares en la compra de mascarillas

Ambos estaban ya investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario

Alicia Amate

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:45

Comenta

La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, ... y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su presuntas contrataciones irregulares.

