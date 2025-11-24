Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Martiño Ramos Policía Nacional

Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna

Martiño Ramos, exdirigente de En Común y En Marea, había sido incluido este mismo lunes en la lista de los 'más buscados' de la Policía Nacional

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:17

Las autoridades policiales de Cuba han detenido en las últimas horas en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor gallego condenado por la Audiencia ... Provincial de Ourense a trece años y medio de prisión por abusar y violar a una alumna menor de edad. Ramos Soto, que huyó en julio poco antes de que se diera a conocer el fallo, había sido incluido este mismo lunes en la lista de los diez criminales de más buscados de España por la Policía Nacional.

