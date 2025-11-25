El desmarque de EH Bildu y PP zanja la negociación de los Presupuestos de Euskadi

Se acabaron las negociaciones. El Gobierno Vasco aprobará los Presupuestos de Euskadi del 2026 con la mayoría absoluta que ofrece la coalición PNV-PSE ... en el Parlamento Vasco tras no lograr «ensanchar» ese proyecto con ninguno de los grupos de la oposición. EH Bildu, principal partido de la oposición, y PP se desmarcaron ayer de las Cuentas tras anunciar que presentarán enmiendas a la totalidad para pedir que el Ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales retire los Presupuestos. Toman así la misma postura que Sumar, que lo anunció el viernes. Es decir, los tres partidos que participaron en la ronda de negociaciones critican el proyecto, a pesar de que desde el Gobierno Vasco trasladan que existía un «diagnóstico» compartido con las formaciones de la oposición.

Se vuelve a repetir el mismo escenario que hace un año. Las cuentas de 2025, que fueron las primeras de la era Pradales, salieron también adelante sin el respaldo de ninguno de los grupos de la oposición, a pesar de que las conversaciones con EH Bildu se llevaron hasta el final. La conclusión de esta negociación se cruza con las conversaciones que jeltzales y socialistas mantienen al mismo tiempo en los tres territorios históricos para sacar adelante las respectivas Cuentas. No es tarea menor, ya que tanto en las Juntas Generales de Gipuzkoa como en las de Araba, PNV y PSE gobiernan en minoría y requieren de al menos un partido de la oposición que dé sus votos para aprobar los Presupuestos. En esas instituciones también está representada Elkarrekin Podemos, que no tiene escaños en el Parlamento Vasco pero que ya fue clave en primavera para la reforma fiscal.

La vivienda ha vuelto a ser el motivo de desencuentro entre el Gobierno Vasco y la coalición abertzale. El portavoz parlamentario de la izquierda independentista, Pello Otxandiano, achacó ayer «falta de ambición política» ante la emergencia habitacional y criticó a la entente PNV-PSE por no sentarse a negociar ninguna de las 47 enmiendas planteadas al plan de medidas urgentes en materia de vivienda que ha presentado el Departamento que dirige el socialista Denis Itxaso. En opinión del dirigente de EH Bildu, este proyecto supone «una contrarreforma». Además, añadió que hasta el colectivo Zedarriak se ha posicionado a favor de aumentar hasta en 5.500 millones las cifras de inversión en esta materia para hacer frente a la situación. Otxandiano mentó «que se haya perdido una oportunidad» y diferenció la negativa del Gobierno Vasco a sentarse a negociar con la voluntad de diálogo del Gobierno de Navarra. La negativa, a su juicio, pone en cuestión el discurso del consejero Itxaso a favor de la intervención pública para hacer frente con medidas de choque al encarecimiento de precios, tanto de alquiler como de compraventa.

El PP también ha dado un portazo al proyecto presentado por el Gobierno Vasco y el presidente de los populares en Euskadi, Javier de Andrés, consideró que las Cuentas vascas «conducen al empobrecimiento» de la sociedad. Además, denunció que pese a que el Ejecutivo autonómico afirme que la suma del Presupuesto se incrementa en un 4,7% respecto a la de este año, eso «no es verdad», puesto que –según dijo– el incremento real es «del 10,1%». «Vemos una serie de elementos de carácter estructural que nos hacen imposible poder apoyar esta ley», afirmó el líder de los populares vascos.

La valoración de estos movimientos la hizo también el consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco y responsable de llevar adelante la negociación presupuestaria, Noël d'Anjou, que dio por terminadas las conversaciones tras la falta «voluntad real de acuerdo» por parte de EH Bildu, PP y Sumar, pese a coincidir en el «diagnóstico» sobre las prioridades de la sociedad, y tras constatar «maniobras de corto plazo» en el proceso negociador, que comenzó el pasado 17 de noviembre.

Según explicó, han sido dos los encuentros mantenidos con cada grupo, en los que han escuchado «con atención sus prioridades e inquietudes» y en los que han presentado su propuesta con la «voluntad de ahondar en una negociación honesta, sincera y constructiva». Noël d'Anjou destacó que han constatado, «en muchos casos», que comparten objetivos y tienen «claras» las prioridades de la ciudadanía. «Sabemos que la sociedad vasca demanda servicios públicos fuertes, un acceso a la vivienda y proyectos estratégicos que preparen el futuro de Euskadi», aseguró.

«No se trata de buscar culpables, sino de seguir trabajando con dedicación en lo verdaderamente importante: seguir creciendo como país, reforzar nuestro bienestar y garantizar que Euskadi avanza con paso firme. La política no puede reducirse a maniobras de corto plazo; la política debe estar al servicio de la ciudadanía y de sus necesidades reales», remarcó el consejero jeltzale. Dijo que su propósito era «ensanchar la mayoría» que conforman PNV y PSE, al entender que «un mayor respaldo fortalece el proyecto común y aporta estabilidad a las instituciones». Por ello, según explicó, han «tendido la mano», han ofrecido diálogo y buscado «puntos de encuentro», pero las negociaciones para los presupuestos 2026 «han concluido».

La parlamentaria del PNV, Alaitz Zabala, por su parte, defendió ayer en Bilbao que las cuentas han nacido «del acuerdo entre dos partidos políticos diferentes», lo que «dará estabilidad». Y destacó que tener presupuestos «es algo bastante extraordinario», con ejemplos contrarios como «España y a Francia».