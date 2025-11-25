Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero de Hacienda, Nöel d'Anjou, saluda al portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, en una reciente reunión negociadora. RAFA GUTIÉRREZ

El desmarque de EH Bildu y PP zanja la negociación de los Presupuestos de Euskadi

La coalición abertzale y los populares presentarán una enmienda a la totalidad, como ya anunció que también hará Sumar

Ander Balanzategi
Alberto Surio

Ander Balanzategi y Alberto Surio

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Se acabaron las negociaciones. El Gobierno Vasco aprobará los Presupuestos de Euskadi del 2026 con la mayoría absoluta que ofrece la coalición PNV-PSE ... en el Parlamento Vasco tras no lograr «ensanchar» ese proyecto con ninguno de los grupos de la oposición. EH Bildu, principal partido de la oposición, y PP se desmarcaron ayer de las Cuentas tras anunciar que presentarán enmiendas a la totalidad para pedir que el Ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales retire los Presupuestos. Toman así la misma postura que Sumar, que lo anunció el viernes. Es decir, los tres partidos que participaron en la ronda de negociaciones critican el proyecto, a pesar de que desde el Gobierno Vasco trasladan que existía un «diagnóstico» compartido con las formaciones de la oposición.

