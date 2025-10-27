Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pintada contra el PSE en su sede de Tolosa. PSE

Desconocidos pintan la fachada de la sede del PSE en Tolosa

El mensaje escrito en euskera parece una alusión al conflicto de Palestina

El Diario Vasco

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:09

Comenta

El PSE ha denunciado un nuevo ataque en su sede de Tolosa. En esta ocasión, desconocidos han escrito el siguiente mensaje en euskera, 'Bi estaturen ... irtenbide faltsuari ez' (no a una solución falsa de dos Estados) en lo que parece una alusión al conflicto entre Palestina e Israel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  7. 7 Vecinos de Andoain: «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  8. 8 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  9. 9

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Desconocidos pintan la fachada de la sede del PSE en Tolosa

Desconocidos pintan la fachada de la sede del PSE en Tolosa