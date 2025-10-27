Desconocidos pintan la fachada de la sede del PSE en Tolosa
El mensaje escrito en euskera parece una alusión al conflicto de Palestina
El Diario Vasco
Lunes, 27 de octubre 2025, 17:09
El PSE ha denunciado un nuevo ataque en su sede de Tolosa. En esta ocasión, desconocidos han escrito el siguiente mensaje en euskera, 'Bi estaturen ... irtenbide faltsuari ez' (no a una solución falsa de dos Estados) en lo que parece una alusión al conflicto entre Palestina e Israel.
«Los socialistas de Tolosa volvemos a condenar este nuevo ataque a nuestra sede. La solidaridad no se impone atacando a partidos democráticos. Pese a quien pese, frente al odio, seguiremos defendiendo los derechos humanos y la convivencia», han denunciado los socialistas en su cuenta de Twitter.
No es el primer ataque que se produce contra una sede socialista. El pasado 13 de octubre aparecieron pintadas contra Israel en las que podía leer las frases en euskera 'Konplizitateari ez. Israel desegin!' denunciando la complicidad con ese país y llamando a romper con él.
