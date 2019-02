El derecho a decidir de los segovianos Jone Goirizelaia e Iñigo Iturrate conformaron la delegación del Parlamento Vasco ayer en el Tribunal Supremo. / EFE La ausencia de Torra relaja el ambiente en una Sala con un público que a duras penas se contiene para expresar sus opiniones DAVID GUADILLA Jueves, 14 febrero 2019, 06:57

Fidel Cadena, uno de los dos fiscales que ayer intervino en la segunda jornada del juicio del procés, empleó para explicar el posible encaje del derecho a decidir dentro del marco jurídico español una de esas frases contundentes que dejan poco margen a la interpretación, pero que hasta la fecha no se habían pronunciado. «Segovia no es de los segovianos». Eran las 11.15 horas y a lo largo del día nadie pareció levantarse en armas en la capital castellana. La redondeó con una segunda cita -«Zaragoza no es de los zaragozanos», que tenía aún más valor porque nació allí- y contextualizó con una tercera los dos ejemplos. «Todo es de todos y unos pocos no pueden decidir lo que es de todos».

Si el martes fue el día de las defensas, ayer tocaba a las acusaciones. Hubo más cambios. El más significativo, que no estaba Quim Torra. Causalidad o no, el ambiente estaba más relajado. Oriol Junqueras hasta sonreía. En lugar del presidente de la Generalitat acudieron dos consejeras catalanas Alba Vergés y Teresa Jordá. Las dos de ERC. La primera llevaba un fular amarillo y a la segunda le llamaron en un par de ocasiones la atención por usar el móvil. También cambió la delegación del Parlamento Vasco. En lugar de Maddalen Iriarte estuvo Jone Goirizelaia.

Aparte de eso, el paisaje fue muy similar. Con el mismo público, que demuestra que es muy militante. Cuando la Fiscalía relativizó las cargas del 1-O, se escuchó un murmullo en el salón de plenos del Tribunal Supremo. Cuando el juez Manuel Marchena anunció que permitía a Jordi Sànchez llevar un lazo amarillo, el grupo próximo a Vox se alteró. «Se lo dejan, se lo dejan», susurraba una mujer a una compañera de bancada entre indignada y estupefacta.

La decisión del presidente del tribunal llegó tras una petición del letrado de Vox, Pedro Fernández. Había mucha expectación por ver cómo actuaba el representante del partido de Santiago Abascal. Al final no fue para tanto. Fue una intervención corta y jurídica, sin alusiones políticas. En el rostro de algunos asistentes se notaba un cierto grado de decepción. Como de dale más caña.

Más desapercibida pasó Rosa María Seoane. Tuvo una cierta carga simbólica que la encargada de defender los intereses del Estado estuviese sola -el martes estaba sentada a su lado una compañera-. También que gastase parte de su tiempo en aclarar unas palabras a la BBC de la responsable de la Marca España, Irene Lozano, a la sazón 'guionista' del libro de Pedro Sánchez.

Así que Cadena y Javier Zaragoza pasaron al ataque. Ambos son dos veteranos fiscales y han tenido que pelear en plazas complicadas. Los dos ejercieron en los años ochenta en Gipuzkoa y Zaragoza se las ha visto con yihadistas, narcotraficantes y miembros de ETA. Más allá de la solemnidad del momento, el juicio a los dirigentes soberanistas no les impone. Ayer pasaron a la ofensiva con un objetivo claro: subrayar que el derecho de autodeterminación no tiene cabida en el ordenamiento constitucional y que el derecho a decidir podría tenerlo, siempre que se cumplan unas reglas. Un aviso a navegantes.

Zaragoza habló del «precedente vasco». Cuando Juan José Ibarretxe llevó en 2005 al Congreso un plan que fue rechazado de forma abrumadora. Venía a colación porque el representante del Ministerio Público reprochó al «procesado rebelde», en alusión a Carles Puigdemont, que no hubiese intentado lo mismo porque «el diálogo es la base de la democracia», pero «en el marco constitucional».

Los dos fiscales realizaron una labor coral con dos intervenciones que se prolongaron en su conjunto una hora y cuarenta minutos. El primero en intervenir fue Zaragoza. «El derecho de autodeterminación carece de cobertura nacional e internacional. Ni como derecho a la secesión ni como derecho a decidir». En cierta medida, era una respuesta a la intervención del día anterior de varios abogados de las defensas, en especial del de Junqueras, que había proclamado que se trata de un precepto que está en «evolución» y que ha trascendido hasta elevarse a algo parecido a la «paz».

Zaragoza echó por tierra su entusiasmo. Porque recalcó que el derecho de autodeterminación que amparan las resoluciones de Naciones Unidas solo afecta a pueblos oprimidos que no tienen reconocido su autogobierno. Y ahí empezó a contrarrestar el relato de los nacionalistas. Frente a los ejemplos de Canadá y Escocia, Zaragoza puso los del Veneto y Baviera. En las dos regiones se trataron de impulsar referéndums de independencia y en los dos casos fueron tumbados por la Justicia italiana y alemana. Y la cosa no fue a mayores. «He de aplaudir la cultura democrática de sus ciudadanos al acatar la voluntad de sus tribunales», dijo Zaragoza en contraposición a lo ocurrido en Cataluña. También recalcó que la causa abierta en el Supremo no va contra el independentismo. «Eso es una falacia de colosales dimensiones que debe propagarse a los cuatro vientos». Cadena dejó marcadas las líneas de juego: «No hay soberanía del pueblo catalán, sino del español».