Pili Zabala: «Cuanto más derecho a decidir en todos los aspectos, mejor» «Me siento cómoda con lo acordado en la ponencia de autogobierno, pero no sé si se ha buscado el suficiente consenso» ZARAUTZ. Viernes, 10 agosto 2018

¿Confía Elkarrekin Podemos en lograr mayor consenso en el documento de autogobierno de PNV y EH Bildu tras su paso por los expertos?

-Creo que un acuerdo siempre es posible, incluso entre los más diferentes. Por eso espero que después de que los expertos analicen y redacten el documento de autogobierno, se impongan la cordura, la sensatez y la ganas de llegar al mejor acuerdo posible.

-Lander Martínez afirmó que la propuesta de ambos partidos abertzales era «prácticamente un monólogo soberanista». ¿Está de acuerdo?

-No me parece que sea un monólogo soberanista. Sobre todo, por la aportación al documento de Elkarrekin Podemos sobre los derechos civiles de la ciudadanía. Han pasado 39 años del Estatuto de Gernika, y aún quedan competencias y compromisos por cumplir. Por tanto, necesitamos un nuevo pacto.

-¿Ustedes se sienten condicionados por Madrid a la hora de pactar con los abertzales en la ponencia de autogobierno?

-En absoluto. Elkarrekin Podemos ha tenido una autonomía total a la hora de redactar sus documentos.

-Su partido apuesta por un pacto a cuatro en el que también estén los socialistas. ¿Será posible?

-Espero que sí. Me encantaría. Yo no estoy en la ponencia de autogobierno y no conozco a fondo los matices, pero espero que con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez surjan nuevas formas de hacer política. Lo que está claro es que el actual modelo territorial no nos sirve. Por eso desearía que desde el nuevo Ejecutivo se vayan dando pasos para conseguir que entre ambos gobiernos, central y vasco, se logren otras maneras de comunicarnos de igual a igual

-¿Y cuál es la postura de Elkarrekin Podemos sobre el derecho a decidir?

- Para mí, cuanto mayor derecho a decidir en todos los aspectos, cuanta más democracia directa, mejor. Como independiente, es decir, a título personal, me siento cómoda con lo acordado en la ponencia de autogobierno, pero coincido con mi grupo en que debería ser un acuerdo que concitara el mayor consenso posible y no sé si eso se ha buscado lo suficiente. Vuelvo a citar al magistrado Joaquín Giménez que nos decía: 'no hay convivencia si no hay pacto, no hay pacto si no hay cesión, no hay cesión si no hay un reconocimiento y respeto del otro'. Nosotros apostamos por la Ley de Claridad canadiense. Es verdad que España y Euskadi no son lo mismo que Canadá y Quebec, pero sociológicamente se dan una serie de circunstancias que nos pueden servir como modelo a seguir.

-¿Su presencia en uno de los actos de Gure Esku Dago contradice la posición de su partido?

-Hay momentos en los que una persona puede tener una manera diferente de ver las cosas, y además cada uno es libre de estar en un lugar u otro. Pero no contradice nada.