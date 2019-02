Denuncian la «violencia moral» de los 'ongi etorri' Ordoñez y Pagazaurtundua. DV Sábado, 9 febrero 2019, 09:31

La europarlamentaria de UPyD Maite Pagazaurtundua y la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, denunciaron ayer, la «violencia moral» que suponen los 'ongi etorris' públicos a expresos de ETA y que «no permiten que las heridas puedan cerrarse de manera correcta». Ordoñez criticó a la Audiencia Nacional (AN) «por no aplicar la ley» y le acusó de ser la «principal responsable de la impunidad» con la que se celebran los recibimientos a los expresos. En este sentido, la presidenta de Covite confió en que la AN «termine reculando» en su postura y vuelva a aplicar la ley con respecto a los homenajes a terroristas de ETA «como lo hacía hasta hace muy poco». Según apuntaron, en 2018 Covite contabilizó 286 actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA, de los cuales 113 fueron recibimientos a exreclusos y homenajes a presos fallecidos de la banda terrorista.