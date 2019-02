El PNV defiende que Sánchez prolongue la legislatura aunque no saque el Presupuesto El lehendakari, Iñigo Urkullu, visitó ayer el Puente Bizkaia de Portugalete en su 125 aniversario. / IREKIA El EBB evita valorar la «hipótesis» de un adelanto electoral al 14 de abril y emplaza a los partidos de la derecha a presentar una moción de censura MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 12 febrero 2019, 12:16

El PNV está incómodo con los «globos sonda» que llegan de vez en cuando desde el Gobierno de Pedro Sánchez con la advertencia de un adelanto electoral. La última «hipótesis» lanzada ayer, que sitúa la fecha de las próximas generales el 14 de abril si el Congreso no permite la tramitación de los Presupuestos esta semana, tampoco convence en el seno del EBB, que ayer mantuvo su reunión semanal en Sabin Etxea. Los jeltzales siguen defendiendo la continuidad del Gobierno socialista incluso con una prórroga presupuestaria. La opción del 14 de abril sería menos lesiva para el PNV que el 'superdomingo' electoral del 26 de mayo, que uniría las generales con las municipales y forales, pero para el partido de Andoni Ortuzar ninguna fecha será buena si no prolonga la legislatura por lo menos hasta el próximo otoño.

Fuentes del EBB evitaron ayer valorar la amenaza deslizada por el Gobierno de Sánchez para presionar a los partidos soberanistas catalanes de cara al pleno de totalidad de los Presupuestos que se celebra entre hoy y mañana en el Congreso. «La fecha del 14 de abril no deja de ser una hipótesis y no podemos posicionarnos ante cualquier fecha que surja, y menos cuando no se ha anunciado de manera oficial», se escudaban en Sabin Etxea. El PNV ha recordado en los últimos días que Sánchez se comprometió a consultar al partido jeltzale sobre un hipotético adelanto electoral en el pleno de la moción de censura contra Mariano Rajoy, aunque por el momento nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con el EBB para trasladar la posibilidad del 14 de abril.

Ante la opción de que esa hipótesis coja fuerza si mañana la oposición tumba los Presupuestos -el PNV en ningún caso votará a favor de la devolución de las Cuentas-, el partido liderado por Ortuzar recalca que «la no aprobación del Presupuesto no sería motivo suficiente para adelantar las elecciones». Fuentes del EBB señalan que «el Gobierno podría afrontar 2019 con una prórroga que es buena (el PNV aprobó las últimas Cuentas de Rajoy)», aunque tampoco quieren dar el proyecto de Sánchez por perdido si los soberanistas catalanes reconsideran su actual 'no'. «Les hemos trasladado que permitir la tramitación de los Presupuestos sería un ejercicio de pragmatismo político, porque lo que puede venir sería peor», recalcan.

Reto a PP y Ciudadanos

Desde el EBB también valoraron la movilización ciudadana que PP, Ciudadanos y Vox convocaron el pasado domingo en Madrid y recordaron a los partidos de la derecha que «los gobiernos no se cambian en las calles». En ese sentido, fuentes jeltzales emplazaron a PP y C's a presentar «una moción de censura» si consideran que «la situación que atraviesa el Estado es tan grave como denuncian». En el fondo de este emplazamiento está la convicción de que esa moción de censura no tendría opciones de prosperar.