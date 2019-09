La decepción se palpa en la calle

«Volver a visitar las urnas es una mamarrachada. Lo único que quieren los políticos es poder. La gente de a pie les damos igual. El PSOE ha demostrado que no es de izquierdas. Si no, ya se hubiese formado un Gobierno. Los políticos solo ansían ganar dinero». A pesar de su enojo, Gorka votará el 10-N al mismo partido, EH Bildu. «Espero que no me toque estar en una mesa electoral».