¿Debería volver la 'mili' obligatoria?

El Gobierno de Alemania ha aprobado el servicio militar voluntario, lo que abre la puerta para hacerlo obligatorio si no se cumplen los objetivos de ... reclutamiento. Una decisión que, ante un riesgo de guerra, es apoyada por el 17% de los vascos, según el Deustobarómetro. Ante las dudas, sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, descartó esta posibilidad para España 24 años después de su suspensión, el 31 de diciembre de 2001.

La idea de poner en marcha la 'mili' obligatoria no fue la única que rechazó la ministra, ya que también negó que se vaya a aumentar el gasto estatal en defensa –en la actualidad se sitúa en el 2%–. Una medida que, en el caso de Euskadi, sí es más aceptada. Los datos del Deustobarómetro social de verano publicado el pasado junio muestran que el 42% de los encuestados apoyan esta opción como forma de prepararse ante un escenario bélico. No obstante, la alternativa más defendida por el 55% de los vascos es la obligación de tener un kit de supervivencia.

A la cola de la lista se encuentra la idea de mandar tropas a zonas de conflicto, donde el porcentaje asciende al 19%. Ahora bien, la discusión en torno a la naturaleza de estos envíos militares está más abierta. Según los resultados del informe, ante la pregunta de cómo deberían actuar las potencias ante una guerra internacional, casi el 40% de los preguntados apoyan la idea de mandar ayuda militar: la mayoría de ellos –el 28%– piensa que estas unidades deberían ser defensivas, mientras que el 12% cree que tendrían que buscar un propósito ofensivo.

No obstante, la forma de intervención preferida por siete de cada diez vascos es la de mediadores para favorecer la paz, tal y como lo hacen los llamados 'cascos azules', el personal militar de la ONU para operaciones de esas características. Por debajo de esta opción se encuentra la intervención activa con ayuda humanitaria, vista con buenos ojos por el 59% de los consultados.

El barómetro social elaborado por la Universidad de Deusto también ahonda en otro frente abierto: el que enfrenta la compatibilidad entre una política de rearme y el mantenimiento de gasto social –la pregunta en cuestión es: 'En qué medida estás de acuerdo con la afirmación de que no hay incompatibilidad' entre ambas posturas–. En este caso la mayoría, un 59%, se inclinan a pensar que son incompatibles ambas políticas. Por otro lado, cuatro de cada diez –41%– ven que ambos tipos de partidas pueden ser perseguidas de manera simultánea. Aunque la opinión más sustancial, que roza el 74%, aglutina a los a los que dicen estar «poco» y «bastante» de acuerdo con la afirmación mencionada.

10 países que sí hay obligación

Si al final Alemania aprobara el servicio militar obligatorio se convertiría en el undécimo país de la UE en el que está vigente dicha medida, un debate condicionado por la conducta hostil de Rusia.

Y es que seis de los diez países con el servicio militar obligatorio tienen una cercanía geográfica con la antigua Unión Soviética. Lituania y Letonia, que pusieron en marcha la medida en 2015 y 2024, respectivamente, son los países con más reciente aplicación del adiestramiento obligatorio. En el primer caso, todo hombre de entre 19 y 25 años debe recibir entrenamiento militar por nueve meses, mientras que en el segundo son los hombres de entre 18 y 27, escogidos por sorteo, los que deben realizarlo por un año. Este método aleatorio también está vigente en Dinamarca, en el que además las mujeres podrán ser escogidas a partir de 2027. Cierran la lista Finlandia –hombres de entre 18 y 30 años cumplen entre seis y doce meses–, Estonia –jóvenes de entre 18 y 27 se acuartelan de 8 a 11 meses–, y Suecia –vigente desde 2017–.

No obstante estos estados no son los únicos de la Unión Europea con servicio militar obligatorio. A esta lista se une: Croacia –desde enero de 2025, hombres de entre 18 y 27 se forman durante dos meses–. Austria –los hombres cumplen seis meses y es voluntaria para mujeres–, Chipre –varones de 18 a 50 años hacen el servicio 14 meses– y Grecia, donde el adiestramiento castrense es obligatorio desde el siglo XIX, y que en la actualidad tiene una duración de un año para todos los hombres a partir de 19 años.

Además de los ya mencionados, en el continente europeo también existen otros casos que, aunque no pertenecen a los 'veintisiete', tienen obligación de realizar entrenamiento militar. En este grupo se encuentran Ucrania, Rusia, Serbia, Turquía, Noruega, Suiza, Moldavia y Bielorrusia. Otros como Francia, Italia o Reino Unido se lo están planteando.