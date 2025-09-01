Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los ministros de Defensa español y alemán, Margarita Robles y Boris Pistorius, en una reunión reciente. Clemens Bilan

¿Debería volver la 'mili' obligatoria?

Debate. ·

El 17% de los vascos apoyaría la puesta en marcha del servicio militar ante un riesgo de guerra, una opción descartada esta semana por la ministra de Defensa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:10

El Gobierno de Alemania ha aprobado el servicio militar voluntario, lo que abre la puerta para hacerlo obligatorio si no se cumplen los objetivos de ... reclutamiento. Una decisión que, ante un riesgo de guerra, es apoyada por el 17% de los vascos, según el Deustobarómetro. Ante las dudas, sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, descartó esta posibilidad para España 24 años después de su suspensión, el 31 de diciembre de 2001.

