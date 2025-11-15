Cuatro agentes de paisano con bolsas en un operativo discreto en Igara

El operativo llevado a cabo por la Guardia Civil en relación a los casos Cerdán-Ábalos-Koldo pasó desapercibido para la mayoría de vecinos y ... trabajadores de la zona, la calle Portuetxe del barrio donostiarra de Igara. Todo parecía desarrollarse con normalidad pese a la inesperada aparición policial. El habitual trasiego de vehículos y trabajadores dominaba el ambiente en esta zona periférica que destaca por la amplia presencia de empresas. No obstante, en uno de los edificios se estaban produciendo actuaciones que podrían ser relevantes para la resolución de la trama de presunta corrupción que amenazó incluso la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

Concretamente en el número 45B de la calle Portuetxe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil inició un registro a primera hora de la mañana que se prolongó hasta minutos antes de las 14.00 horas, cuando cuatro agentes de la UCO abandonaron el edificio con mochilas y bolsas, y se marcharon del lugar a bordo de un vehículo. La presencia de los agentes de la UCO pasó totalmente desapercibida para los trabajadores de este bloque de oficinas hasta que se conoció el desarrollo de los registros, una información adelantada por este periódico en su edición digital. «No hemos visto nada raro», coincidían algunos transeúntes. Tras la marcha de los agentes, la zona siguió con absoluta normalidad.

Diferentes partidas

La UCO intenta seguir la pista al destino de los fondos transferidos a Noran en el marco de la trama de corrupción por la adjudicación de obra pública en Navarra. Ahora ya se sabe, según el fisco navarro, que en 2024 fueron transferidos 117.200 euros; otros 116.571, en 2023; 115.839, en 2022; 79.648 en 2021; 79.678, en 2020; 60.762, en 2019; 116.818 en 2018; y 45.592 en 2016. Por su parte, Erkolan recibió de Servinabar cuatro transferencias: una de 40.244 euros en 2020, y tres de 71.535 en cada ejercicio de 2021 a 2023.