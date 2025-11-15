Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Agentes de la UCO saliendo de la sede de Noran y Erkolan Estrada

Cuatro agentes de paisano con bolsas en un operativo discreto en Igara

Registraron la sede de Noran y Erkolan en el barrio de Igara durante toda la mañana

Martin Ruiz Egaña

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:58

El operativo llevado a cabo por la Guardia Civil en relación a los casos Cerdán-Ábalos-Koldo pasó desapercibido para la mayoría de vecinos y ... trabajadores de la zona, la calle Portuetxe del barrio donostiarra de Igara. Todo parecía desarrollarse con normalidad pese a la inesperada aparición policial. El habitual trasiego de vehículos y trabajadores dominaba el ambiente en esta zona periférica que destaca por la amplia presencia de empresas. No obstante, en uno de los edificios se estaban produciendo actuaciones que podrían ser relevantes para la resolución de la trama de presunta corrupción que amenazó incluso la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

