Críticos de EA niegan que la militancia votara el proceso de primarias Muestran «indignación y estupor» y aseguran que en la asamblea del jueves pasado no se produjo «votación alguna» A. G. E. SAN SEBASTIÁN. Sábado, 14 septiembre 2019, 09:36

Críticos de Eusko Alkartasuna aseguraron ayer que en la asamblea nacional del partido celebrada el pasado jueves no se produjo votación alguna, por lo que no es cierto que «la militancia de EA» avalase nada. «Nuestro estupor e indignación al constatar que la nota de prensa oficial enviada el día de ayer en nombre de EA no se corresponde con lo realmente ocurrido», remarcaron en un comunicado hecho público ayer y firmado por 41 miembros del partido.

El texto hace referencia a la reunión celebrada en Vitoria para poner en marcha un proceso de primarias para elegir al nuevo secretario general de la formación socialdemócrata en sustitución de Pello Urizar, después de que este decidiera presentar en junio su dimisión irrevocable como secretario general de EA tras diez años y dos días en el cargo.

Ante la intención de abrir el citado proceso de primarias, los críticos recordaron ayer que el Reglamento de Primarias está suspendido, y que todo proceso de elección interno «debe contemplar, previamente, el acceso a la base de datos de afiliación de todos los miembros de la Ejecutiva Nacional», un acceso que es una de las cuestiones que les enfrentan al sector oficial.

Hacen además un llamamiento «a la responsabilidad y a la cordura, al respeto a las normas internas, incluidas las resoluciones de la comisión de Garantías», y piden que se abran las vías de diálogo que sean necesarias para resolver una situación que califican de «grave».

El comunicado llega una semana después de que la ejecutiva nacional abriera expediente disciplinario a Mikel Goenaga, Iratxe López de Aberasturi y Miren Aranoa, coordinadores territoriales de Gipuzkoa, Araba y Navarra, respectivamente, después de que interpusieran el lunes 2 de septiembre una denuncia en el juzgado por «presunta mala gestión del listado de afiliación».