El PNV critica a Otegi por elogiar ahora al exministro Lluch, asesinado por ETA El líder abertzale destaca su «defensa del diálogo» y Esteban, Rivera y Zoido lamentan que no dijera eso antes de que la banda le matara en Barcelona en 2000 J. S. SAN SEBASTIÁN. Martes, 5 marzo 2019, 07:59

¿Hacen falta políticos como Ernest Lluch? «Sí, en la medida en que defendía el diálogo como método para resolver problemas políticos y ahora aportaría racionalidad al actual contexto». La respuesta de Arnaldo Otegi a esa pregunta, formulada por un periodista de TV-3 sobre el ministro socialista asesinado por ETA en 2000, ha causado polémica. El PNV, Albert Rivera o el exministro de Interior Zoido coincidieron en criticar al líder de EH Bildu que elogie esa apuesta «tarde», y no antes de que fuera tiroteado en el garaje de su casa, en un atentado que conmocionó al país.

Otegi fue entrevistado por el programa 'Quatre gats' y abordó el conflicto y el bloqueo en Cataluña. En un momento del audiovisual, el periodista le pregunta por el papel que en este contexto podría jugar Lluch y el dirigente abertzale no duda en elogiarle. Ya hace seis años, el también exdirigente de Sortu y Batasuna Pernando Barrena participó en un coloquio con una hija de Lluch, Eulalia, y dijo que aquel asesinato «nunca debió suceder». No obstante, las palabras de Otegi indignaron al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que le espetó: «Ya lo podían haber pensado antes». El dirigente jeltzale afirmó que a Otegi no le va «a sacar la cara». «Están hundidos en un mar de contradicciones. Ya lo podían haber pensado antes. ETA mató y asesinó a muchas personas que tendían puentes y querían el diálogo. Me alegro que haya cambiado de opinión, pero ojalá hubiera sido mucho antes», incidió.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido también censuraron sus palabras y denunciaron que, si ahora no está vivo, es porque ETA lo asesinó en Barcelona en el año 2000. Rivera, tras colgar en redes sociales el fragmento de la entrevista, señaló: «Señor Otegi, es cierto que nos falta Ernest Lluch, y también Fernando Múgica, Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa, Gregorio Ordóñez... No sé si se acuerda, pero están todos enterrados porque los asesinastéis los terroristas de ETA. Muy poca vergüenza», escribió el líder de Ciudadanos, enumerando a varios políticos del PP y del PSOE fallecidos en atentado.

También Zoido, ministro del Interior con Mariano Rajoy, criticó las palabras de Otegi por defender la figura de Lluch como hombre de diálogo «cuando fue asesinado vilmente por los terroristas de ETA». «No se puede ser más cínico», escribió en un mensaje en el que exigió respeto por la memoria del diputado del PSC, y ministro de Sanidad y Consumo cuando gobernaba Felipe González. Preguntados por este periódico al respecto, desde EH Bildu prefirieron no pronunciarse sobre la polémica.

La figura de Ernest Lluch siempre ha sido muy apreciada en Euskadi y en Donostia, ciudad con la que el exministro tenía una relación especial y en la que pasaba algunas temporadas. Uno de los episodios más recordados fue el de la campaña electoral de las municipales de 1999, un año antes de su muerte, en la que, micrófono en mano, se enfrentó a voces con un grupo de seguidores de la izquierda abertzale que trataba de boicotear el mitin socialista del entonces candidato a alcalde, Odón Elorza. «Gritad más, que gritáis poco. Gritad, gritad, porque mientras gritáis no mataréis», les espetó en plena Parte Vieja.

Dos décadas después, Otegi alabó su forma de entender la política y afrontar los desafíos. «Es la posición constructiva. Es la posición de decir, 'yo tengo un problema y lo tengo que resolver'. Es la actitud que los gobiernos y políticos españoles deberían tener. ¿Ustedes tienen un problema o no? ¿De qué naturaleza? ¿Es un problema con la clase política catalana? No, es un problema con dos millones largos de catalanes que han votado por construir la república. ¿Cómo se resuelve este problema? Votando», zanjó el líder de EH Bildu.