El PNV reprocha al Rey que no hablase a «quienes no comparten su modelo de Estado» Esteban critica que Felipe VI trate de meter «con fórceps» la realidad de Euskadi y Cataluña dentro de la Constitución

A. González Egaña San Sebastián Miércoles, 25 de diciembre 2019, 11:53 | Actualizado 15:24h. Comenta Compartir

El PNV reprocha al Rey que en su mensaje de Navidad, igual que hacen los partidos de ámbito estatal, trate de meter «con fórceps» ... la realidad de Euskadi y Cataluña dentro de la Constitución en vez de adecuarla a ella. Ha asegurado que a Felipe VI «le da igual cómo sea la realidad, porque la mete con fórceps en la Constitución y si no cabe, no miro, o digo que no pasa nada, o no lo veo, o lo cito como una preocupación». El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha remarcado que el discurso de Felipe VI debería haber sido justamente lo contrario y tratar que encontrar en la Constitución una «fórmula de encaje de realidades, hacer un análisis de cuál es la realidad del Estado español y que la Constitución se adecúe a lo que es realmente la sociedad». Ha criticado además que no dijese nada a «quienes no se sienten identificados en el modelo de Estado que él ensalza y que tienen otra visión del Estado, y que son unos cuantos millones en Cataluña, en Euskadi y algunos en Galicia».

Esteban ha calificado el discurso de anoche como un «mero enunciado, una descripción de algunos problemas, sin más». A su juicio, fue «un intento de baño de autoestima ante un país que exhibe claramente como un Estado y una sociedad insegura y en crisis ante numerosos retos e incapaz de enfrentar su realidad». «Y a Euskadi, una vez más sin nombrar» en un discurso de 1.457 palabras, «donde solo dos fueron en euskera», ha criticado. Esteban ha reprochado que más que un baño de autoestima hubiera sido «más provechoso» un baño de realidades, porque, «de nuevo, cuando se menciona Cataluña se hace como una preocupación, no para decir que la convivencia es necesaria y que hay que buscar soluciones y abordarlas con respeto a la voluntad de la ciudadanía». Ha reconocido que en su discurso el Rey se dirigió a la mayoría de la ciudadanía española pero echó en falta que se dirigiese a otros ciudadanos que, «legítimamente tiene otra visión de cómo tiene que ser el Estado», por lo que ha considerado que «fue un discurso fácil pero que tapó la realidad». Prefiere la investidura a partir del 8 de enero El PNV ha avanzado en sus negociaciones con el Gobierno del PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo, sin tenerlo «todo cerrado», y considera que el debate para el nombramiento del próximo presidente sería «mucho más tranquilo» si se celebrara a partir del 8 de enero. Esteban ha señalado que puede comprender las prisas «si se quiere evitar que se pueda producir alguna sorpresa o decisión por algún organismo que haga que alguno de los actores políticos que pueda estar implicado en la mayoría pueda cambiar de voto». No obstante, ha apuntado que formalmente quedaría «mucho más tranquilo» si fuera a partir del 8 de enero. «En estas semanas de sorpresas en el ámbito judicial o político nunca sabes cuándo puede suceder algo que, en una investidura que necesita el concurso de muchos, pueda fracasar. Ahora, a veces da la sensación de que se quiere forzar las cosas demasiado», ha indicado en referencia a una posible investidura ante del Día de Reyes. Olvidos y retos pendientes La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que el mensaje navideño del Rey Felipe VI fue un discurso «de parte» que olvidó el carácter plurinacional del Estado. Así mismo, ha indicado que «dejó en evidencia, una vez más, que en el Estado español hay una crisis estructural de la cual es también parte la Monarquía». En declaraciones realizadas en Usurbil, la dirigente abertzale ha reprochado que el Monarca «dejó olvidadas voluntariamente en un cajón un montón de cuestiones que son realmente esenciales, a las que hay que dar respuesta». Por su parte la diputada de Unidas Podemos por Gipuzkoa, Pilar Garrido, ha afirmado que el discurso de Felipe VI fue «uno más del Rey» y ha agradecido que no tuviera un tono «estridente». Desde Deba la dirigente de la formación morada ha manifestado que el mensaje de Nochebuena «tira un poco de los tópicos, haciendo alusión a los retos pendientes y a los problemas que sufre la sociedad española». En este sentido, ha apuntado que «hay retos pendientes como la lucha contra el cambio climático o el fortalecimiento de los derechos sociales y las libertades» a los que aquellos que han sido elegidos representantes de la sociedad tendrán que hacer frente en la próxima legislatura. Mensaje de Navidad El Rey muestra su preocupación por el «deterioro de la confianza de los ciudadanos en las instituciones» Torra al Rey: «Lo que es una seria preocupación es el Estado español hoy en Europa»

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión