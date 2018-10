Nadie cree a nadie Apelar a elevadas teorías sobre 'fake news' es un modo de dignificar lo que cabe explicar, en muchos casos, por la cutre propensión humana a la mentira | JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA ANÁLISIS Domingo, 21 octubre 2018, 13:28

La salud de las relaciones humanas, también en el terreno político, depende de la previsibilidad y la confianza. Uno debe saber a qué atenerse en cuanto al significado y los efectos de los actos, así como poder confiar en la sinceridad del interlocutor. Sin esas dos premisas, la salud de las relaciones quiebra y es sustituida por una actitud de sospecha y recelo que encierra a cada uno en su propia e inexpugnable individualidad. Se trata, por lo demás, de una salud frágil, expuesta siempre al acecho del engaño y la arbitrariedad.

Respecto de las relaciones políticas, no es preciso ser pesimista para constatar que su salud no atraviesa por el mejor momento. Ni hace falta tampoco recurrir, para probarlo, a sutiles teorías sobre la irrupción de las llamadas 'fake news' y los 'hechos alternativos' en el campo de la información. Aunque quepa englobarlo dentro de ese fenómeno, buscar en él su explicación equivaldría a dignificar bajo un halo de elevada sofisticación lo que no es sino la expresión más cutre de esa tan humana propensión a la mentira y el engaño. De ello sabíamos mucho antes de que este nuevo fenómeno apareciera y con anterioridad a que el desdén por la verdad y los hechos de la realidad adquiriera esa suerte de pomposidad filosófica de que se ha revestido. La cosa es más burda y mucho menos refinada.

El empleo de la mentira y el recurso al engaño se han hecho tan normales en la política que a uno le parecen inocentes mentirijillas aquellas que, al inicio de nuestra joven democracia, se practicaban entre nosotros. Por poner un ejemplo familiar a los más viejos, la promesa de aquellos 800.000 puestos de trabajo con que Felipe González accedió al poder en 1982 y que tanto escándalo causó resulta hoy una nimiedad disculpable ante el cúmulo de engañosos anuncios que se amontonan en el lenguaje político. Lo que entonces pudo excusarse como promesa ingenua de quien no sabía de los obstáculos que sobrevienen en el ejercicio del poder se ha convertido hoy en alevosa práctica de prometer lo que se sabe que no puede cumplirse. Así, lo que fue imprudente ligereza es hoy descaro y desfachatez. Y lo peor es que la opinión pública lo tiene ya interiorizado como normal.

Al hacerse esta práctica parte de la normalidad en la vida política, la palabra como vehículo de sentido y medio de comunicación queda desvirtuada. La increencia o, mejor, el descreimiento son hoy señal de madurez, relegada la confianza a síntoma de ingenuidad. Me detendré en un ejemplo que me ha causado profundo desconcierto y que era, desde el principio, el destinatario de la precedente reflexión.

Llevan semanas los líderes de ERC diciendo que no van siquiera a sentarse a negociar los Presupuestos, si el Gobierno no hace un gesto hacia la Fiscalía para que se retiren los cargos de rebelión y sedición que pesan sobre sus compañeros. No ya el lenguaraz Rufián, sino el líder del grupo parlamentario Joan Tardà y el vicepresidente Aragonés lo han reiterado, una y mil veces, en público y en privado. El diputado llegó casi a jurarlo sobre la tumba del president Companys. Y Junqueras se lo acaba de confirmar a Pablo Iglesias. Pues bien, casi nadie les ha creído. Políticos y analistas, doctores todos ellos en realismo político, siguen especulando sobre cuándo y cómo, sin que se cumpla la condición, practicarán el «donde dije digo, digo Diego» a cambio de no se sabe qué.

Soy yo, creo, uno de los pocos ingenuos que piensan que las palabras no siempre vuelan con el viento, sino que, como reza el dicho latino, «una vez proferidas, se precipitan hacia su destino sin posibilidad de retorno». Por otra parte, las razones que defienden que, en este caso concreto, no ocurrirá así son de muy poco peso, más producto del deseo que del rigor analítico. Ni los logros del Presupuesto, disfrutables también sin su aprobación, ni el terror al retorno de la derecha -igual, para el caso, que la izquierda- justificarían el incumplimiento de lo prometido. En el ambiente que vive su país, los citados no podrían soportar ser llamados traidores tras haber comprometido tan solemnemente su palabra. Por eso prefiero, incluso en estos tiempos de general increencia, mantener una confianza ingenua a sucumbir al cinismo del descreimiento.