Covite y el PP presionan a Goia para que censure el 'chupinazo pirata' de los padres de Alsasua Eneko Goia. / USOZ El alcalde de Donostia aclara que no es una actividad programada por el Ayuntamiento, pero el colectivo de víctimas y Albistur le piden que se posicione en contra MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Jueves, 9 agosto 2018, 06:48

La polémica por la decisión del colectivo Donostiako Piratak de elegir a los padres de los jóvenes de Alsasua condenados por agresión a dos guardias civiles para lanzar el 'chupinazo pirata' de Semana Grande vivió ayer un nuevo capítulo. El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV), replicó a Covite que ese chupinazo «no es una actividad festiva organizada por el Ayuntamiento», por lo que se desentendió de la reclamación que el colectivo de víctimas le trasladó el martes para que impidiera el acto. «Si no están de acuerdo con él, deben acudir a otras instancias para pedir que se adopten medidas», señaló Goia, en referencia a que serían los tribunales los competentes para valorar este tipo de actuaciones. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, envió ayer una segunda carta al alcalde donostiarra en la que reconocía que «somos conscientes de que usted, con sus competencias, no puede impedir el acto», pero le instaba a «condenar que se promuevan este tipo de actos indignos en un espacio público de su localidad». También el PP de San Sebastián reclamó ayer a Goia que interceda con Donostiako Piratak para que se replantee dar el protagonismo a los padres de Alsasua.

El colectivo de los 'piratas', que desde hace años organiza un programa festivo alternativo al del Ayuntamiento en la Semana Grande, reivindicó el martes «la defensa de los derechos humanos fundamentales» a la hora de elegir a los padres de los jóvenes de Alsasua para protagonizar el lanzamiento del chupinazo, que se llevará a cabo el sábado a las 19.30 en el espacio conocido como la Flamenka, en el puerto donostiarra. Con este acto pretenden denunciar que los jóvenes condenados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua fueran juzgados por un delito de terrorismo en la Audiencia Nacional y sentenciados a penas que van de dos a trece años de prisión, a pesar de que se desestimó el delito de terrorismo.

Covite, sin embargo, relacionó ayer esta elección con el intento de la izquierda abertzale de «politizar» las fiestas donostiarras y reclamó al alcalde que «repruebe la indignidad que supone que la izquierda abertzale utilice las fiestas para sus fines políticos, sin condenar la violencia que refleja la sentencia y propagando en las calles un discurso basado en el odio, la discriminación y la impunidad de la violencia».

El regidor jeltzale insta a acudir a los tribunales si alguien pretende realizar una denuncia

Donostiako Piratak ha elegido el caso Alsasua para reivindicar «los derechos humanos»

La segunda carta remitida ayer por Consuelo Ordóñez a Goia ya no exige al alcalde que impida la celebración del chupinazo, al reconocer que no forma parte del programa oficial del Ayuntamiento. El propio Goia había criticado por la mañana que Covite «sabe que no es una actividad programada por el Ayuntamiento», por lo que le derivó a «otras instancias» si realmente quería denunciar la celebración de dicho acto. «Tanto que dice Covite que respeta las decisiones judiciales, debería saber que esto va por esa vía, no por la del Ayuntamiento», añadió. Sin embargo, fuentes de Covite señalaron ayer a este periódico que no denunciarán el acto ante los tribunales porque sería «una pérdida de tiempo», a tenor de otros precedentes que han vivido con denuncias de enaltecimiento del terrorismo.

En la segunda carta de Consuelo Ordóñez al alcalde, la presidenta de Covite le traslada que «quisiéramos rogarle que, en calidad de alcalde y de representante de todos los donostiarras, condene que se promuevan este tipo de actos indignos en un espacio público de su localidad». Añade que «no hacerlo supondría posicionarse del lado de los agresores de cuatro personas a las que nadie prestó ayuda en medio de un linchamiento público». Por tanto, aunque Goia no pueda impedir el acto, Covite le demanda que «desapruebe que los padres de los condenados del caso Alsasua» lancen el 'chupinazo pirata'.

«Hablar con el colectivo»

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Miren Albistur, tomó ayer una iniciativa similar a la de Covite y envió una carta a Goia en la que le pide que interceda ante Donostiako Piratak para que reconsidere su decisión de que los padres de Alsasua lancen el 'chupinazo pirata'. En la misiva remitida por el PP se «ruega» al regidor donostiarra que «acepte hablar con el colectivo que ha cursado la invitación dado que, además, recibe subvención por parte de este Ayuntamiento, para que esta errónea y desafortunada decisión no se lleve a cabo, y evitar así politizar unas fiestas tan queridas y tan nuestras». Los populares quedaron «a la espera de una pronta respuesta» del alcalde.