Covite no irá al homenaje a las víctimas en el Congreso por la presencia de EH Bildu La asociación de Consuelo Ordóñez explica su ausencia en el acto institucional del viernes en que la coalición soberanista «sigue sin condenar a ETA»

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) ha confirmado que no asistirá al homenaje institucional a las víctimas del terrorismo, que tendrá ... lugar en el Congreso de los Diputados este viernes, día 27 de junio. Una decisión que no es de extrañar ya que, desde que el acto se instauró en 2011, Covite no ha asistido en ninguna ocasión.

Según han explicado en un comunicado, el principal motivo por el que no asisten al acto es la presencia de EH Bildu, «una formación política que sigue sin condenar de forma clara e inequívoca el terrorismo de ETA». «Es un ejercicio de cinismo homenajear a las víctimas en una institución en la que tiene representación un partido político como EH Bildu, que sigue sin reconocer que ETA fue una organización terrorista, que llama 'presos políticos' a los asesinos de nuestros familiares y, lo que es más grave, que ni siquiera son capaces de decir que matar estuvo mal», ha expresado su presidenta, Consuelo Ordóñez. Desde Covite han recordado que la legalización del entorno político de ETA «se produjo sin exigir como condición básica la condena del terrorismo», lo que consideran una «cesión inaceptable y una rendición moral por parte del Estado». Pero la «inmunidad» del «entorno político de ETA» no es la única premisa del rechazo de Covite. Desde la asociación también se pone en el foco en los terroristas huidos, «cerca de una treintena según fuentes del Ministerio del Interior, a los que no se detiene, y algunos de ellos tienen delitos de sangre por los que deberían responder ante la Justicia», denuncian las víctimas. Desde el Colectivo que preside Ordóñez han querido recalcar que el fin de ETA ha sido «lo mejor que ha ocurrido en la historia reciente de nuestro país». Teniendo todo esto en cuenta, el colectivo ha señalado que mientras EH Bildu siga legitimando a ETA y negando que sus crímenes fueran actos de terrorismo», seguirá asistir a los actos en los que estos tengan representación.

