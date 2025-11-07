Covite denuncia la concesión de terceros grados «fraudulentos» a cuatro miembros de ETA «vinculados a la izquierda abertzale»

El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Covite, ha denunciado la concesión de terceros grados «fraudulentos a cuatro miembros de ETA aún vinculados ... a la izquierda abertzale, Gurutze Agirresarobe Pagola, Itziar Alberdi Uranga, Jurdan Martutegi Lizaso y Juan Jesús Narváez Goñi».

En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha censurado que todos ellos «siguen siendo exhibidos públicamente por Sare y aparecen en las listas de Etxerat, actualizadas este mes, como presos políticos».

«Pese a ello, el Gobierno Vasco ha aprobado su progresión al tercer grado, ignorando la exigencia legal de mostrar signos inequívocos de arrepentimiento», ha lamentado la presidenta de Covite. A su juicio, «no se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentido, puesto que se lo prohíben expresamente desde hace muchos años, y se encargan de recordarlo públicamente cada cierto tiempo».

Además, ha destacado que, según el Observatorio de Covite, Agirresarobe Pagola es «uno de los etarras más exhibidos por la izquierda abertzale, con concentraciones regulares en Hernani y apariciones recientes en las calles de la localidad y en el barrio donostiarra de Añorga, donde fue homenajeado en julio de 2025».

A ello ha añadido que «Alberdi Uranga, Martutegi Lizaso y Narváez Goñi son exhibidos con frecuencia en Durango, tanto en actos públicos como en eventos festivos y deportivos, entre ellos la San Silvestre de 2024 y la Korrika de 2024, en los que Sare difundió sus imágenes como presos políticos».

«Los tres también fueron mencionados públicamente en un mitin de EH Bildu celebrado en Durango en julio de 2023, en el que la parlamentaria vasca Jasone Aguirre, junto a Arnaldo Otegi, proclamó que conseguirían que vuelvan a casa», ha explicado.

Ordóñez también ha afirmado que «Narváez Goñi fue exhibido por Sare en Pamplona durante su tour por distintas localidades de Euskadi y de Navarra en mayo de 2025, en plena plaza del Ayuntamiento, dentro de una campaña explícitamente favorable a la excarcelación de los presos de ETA».

A juicio de Covite, «estas concesiones de terceros grados sin arrepentimiento y sin desvinculación del entramado político de la izquierda abertzale constituyen una nueva muestra de la amnistía encubierta que el Gobierno Vasco está aplicando a los etarras».

Ordóñez ha denunciado que «el Gobierno Vasco pretende sostener el arrepentimiento en cartas manuscritas que nunca se hacen públicas, mientras los etarras siguen siendo exhibidos por la izquierda abertzale como héroes y como presos políticos».

Para la presidenta de Covite, esas cartas «son una burla a la Ley y un insulto a las víctimas, a las que se nos pide un acto de fe» y «es vergonzoso que, tanto el Gobierno Vasco como la Fiscalía de la Audiencia Nacional den validez a esas cartas cuyas palabras siempre son desmentidas por los hechos».

Asimismo, ha censurado que «el ritmo de concesión de terceros grados demuestra que se está vaciando las cárceles de etarras sin exigirles el cumplimiento de la Ley».

Finalmente, ha opinado que «lo que estamos viendo es la culminación del objetivo político de la izquierda abertzale: vaciar las cárceles de etarras como ellos han exigido en este final de ETA negociado, con trampas al Estado de Derecho y sin que se arrepientan de sus crímenes ni por haber formado parte de ETA» y lo más «grave» es «que lo están consiguiendo con el aval de las instituciones».