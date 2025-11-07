Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez. EFE

Covite denuncia la concesión de terceros grados «fraudulentos» a cuatro miembros de ETA «vinculados a la izquierda abertzale»

«El ritmo de concesión de terceros grados demuestra que se están vaciando las cárceles de etarras sin exigirles el cumplimiento de la Ley», denuncia Consuelo Ordóñez

E. P.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:21

El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Covite, ha denunciado la concesión de terceros grados «fraudulentos a cuatro miembros de ETA aún vinculados ... a la izquierda abertzale, Gurutze Agirresarobe Pagola, Itziar Alberdi Uranga, Jurdan Martutegi Lizaso y Juan Jesús Narváez Goñi».

