Covite critica que el nuevo Ejecutivo dependa de EH Bildu Martes, 6 agosto 2019, 06:26

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) criticó ayer que el nuevo Gobierno de Navarra «vaya a depender de que se cumplan las exigencias de EH Bildu» y que esta sea la segunda legislatura «en la que se les cede espacio público a los herederos de ETA». «Hasta que EH Bildu no condene la historia de terrorismo de ETA y no asuma sus responsabilidades y complicidades con la banda terrorista», cualquier gobierno que dependa de esta fuerza política será «inaceptable, política y moralmente, aunque no se haya pactado directamente con ella», afirmó en un comunicado Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo.