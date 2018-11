Covite reclama en su 20 aniversario «ganar la batalla del relato» Presentación del libro 'Víctimas del Terrorismo' coescrito por María Giménez e Inés Gaviria. / Pedro Martínez Ordóñez censura la unidad didáctica Herenegun! porque cuenta con la intervención de quienes «aún no condenan el terrorismo» AINHOA MUÑOZ Viernes, 23 noviembre 2018, 13:24

Veinte años después de la configuración de Covite, la Asociación de Víctimas del Terrorismo del País Vasco ha querido homenajear este viernes su aniversario con la presentación del libro 'Víctimas del Terrorismo'. Un ensayo que relata la trayectoria y la historia de la asociación, desde que tres mujeres víctimas del zarpazo de ETA, Consuelo Ordóñez, Teresa Díaz Bada y Cristina Cuesta, unieran sus fuerzas en noviembre de 1998 para alzar la voz por todos los damnificados de la organización terrorista.

Este viernes ha tenido lugar en el Koldo Mitxelena la presentación del libro -coescrito por María Giménez e Inés Gaviria- con la presencia de la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, que ha reivindicado todo el «trabajo incansable por la memoria, la dignidad y la justicia» de las víctimas del terrorismo en el 20 aniversario de la fundación de la asociación. Sin embargo, la hermana del concejal del PP Gregorio Ordoñez, asesinado por ETA en 1995, ha querido también lanzar un reto de cara al futuro: «La batalla del relato». «Si ganamos la batalla del relato a los nacionalistas, habrá servido de algo asesinar a nuestros familiares, por eso es tan importante dar esa batalla». Más aún, ha insistido Ordóñez, desde que el Gobierno Vasco pusiese en marcha el programa Herenegun!, una unidad didáctica que recoge la historia de ETA y que el Ejecutivo autonómico pretende llevar a las aulas.

«Ese proyecto no se sostienen por ningún sitio», ha manifestado la presidenta de Covite. «Hemos solicitado que se retire la totalidad de la unidad. No hay por dónde cogerla porque está basada en el conflicto». Por ello, Ordóñez ha denunciado que Herenegun! cuente con la intervención de quienes «aún no condenan el terrorismo». «Que sean los que siguen justificando a ETA quienes vayan a explicar a las clases qué es el terrorismo es como si un maltratador o un violador fuera a explicar a las aulas cómo no se tiene que ser maltratador o violador», ha dicho contundente.

Ordóñez también se ha propuesto como objetivo de cara al futuro la «deslegitimiación del proyecto político de ETA». «Ese proyecto está más vivo que nunca, está vivo en las instituciones y está vivo en la sociedad». A su juicio, si no se lleva a cabo, «de cara a las nuevas generaciones nadie nos puede garantizar que en un futuro la historia no se vuelva a repetir».

La presidenta de Covite, Consuelo Ordoñez. / Pedro Martínez

A preguntas de los periodistas, la presidenta de Covite también se ha referido a las declaraciones que ayer lanzó el ministro Fernando Grande-Marlaska durante su visita a Vitoria, donde aseguró que no está en la agenda del Gobierno central el traspaso de Prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social, las dos prioridades del Ejecutivo vasco PNV-PSE. «Estoy muy contenta, esa es una de las cosas que le pedí cuando me reuní con él», ha explicado Ordóñez en referencia a la competencia de Instituciones Penitenciarias. «¿Por qué quiere ser ahora el PNV carcelero si no lo ha querido ser nunca? Para abrir las puertas de las cárceles», ha manifestado.