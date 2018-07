Cospedal estará mañana en el acto de Pablo Casado en Madrid

Santamaría reitera su apuesta por una candidatura única al congreso del PP

Soraya Sáenz de Santamaría ha replicado a su adversario Pablo Casado que por delante de a quién de los dos favorecería la celebración de un debate se deben anteponer los intereses tanto del partido como los del país. Así ha replicado a Casado tras señalar que «la soberbia no hace ganar congresos, pero sí perder elecciones», al referirse a unas declaraciones de la exvicepresidenta del Gobierno en una entrevista en el diario ABC en las que indicaba que un debate «le haría mucho daño a él, pero también al partido».

«Yo no suelo utilizar calificativos de ese porte respecto de mis compañeros de mi partido. He hecho una campaña en positivo y no me voy a mover de ahí», ha señalado Sáenz de Santamaría, quien ha argumentado que ha habido muchos compañeros de partido que han considerado que ese debate entre candidatos de diferentes partidos es «un debate ideológico que tiene mucho sentido», pero al margen de que le hubiera convenido, ha dicho, «por delante están los intereses del PP y los de España, y yo me debo a ellos».