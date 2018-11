La consulta de Gure Esku vuelve a enzarzar a Goia y Gasco a medio año de las elecciones Un joven se dispone a votar en una de las urnas instaladas por Gure Esku Dago en la plaza de la Constitución de San Sebastián. / MICHELENA El alcalde de Donostia y el portavoz del PSE se atacan tratando de abrir contradicciones internas en cada partido JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 07:37

La consulta de Gure Esku Dago en Donostia ha vuelto a provocar otra pequeña tormenta entre los socios del Gobierno municipal. El alcalde, Eneko Goia (PNV), afeó ayer a su número dos, Ernesto Gasco (PSE-EE), por criticar el lunes su participación en la votación y, además, trató de abrir contradicciones entre los socialistas al contraponer a Gasco con el alcalde de Irun, José Antonio Santano, que no participó en la consulta pero expresó su respeto. Gasco, por su parte, prosiguió ayer con sus ataques y también trató de abrir su propia cuña en la formación jeltzale, al asegurar que «el PNV de Urkullu, el oficial, ha llamado la atención al alcalde, a Joseba Egibar y a Markel Olano», el diputado general de Gipuzkoa, al hablar de «fracaso» de la iniciativa soberanista.

A apenas seis meses para las elecciones municipales, las periódicas divergencias entre Goia y Gasco por cuestiones políticas fuera del ámbito del Ayuntamiento adquieren ya tintes de confrontación preelectoral. El portavoz socialista no desaprovechó el hecho de que la participación se quedara en un 13% para desacreditar al alcalde por haber votado. Y Goia se defendió 24 horas después reivindicando su derecho a participar en una «iniciativa pacífica y democrática» que reunió a una cifra que «no hay que despreciar» ya que «si hubiéramos tenido por las calles una manifestación de 21.000 personas, probablemente diríamos que es bastante gente», comparó.

«Sociedad madura»

En este sentido, el regidor jeltzale consideró más «normal en una sociedad democrática» la postura del primer socialista de Irun, donde también hubo consulta (9,1% de participación. «No participó porque no estaba de acuerdo, pero mostró su respeto con la iniciativa». Goia aseguró que «no entiende» la andanada de su teniente de alcalde porque «en una sociedad madura y democrática, que es la que a mí me gustaría que tuviéramos y que creo que tenemos, el que cada uno pueda libre y democráticamente expresar sus opiniones políticas no debe ser objeto de crítica».

Pese a ello, Gasco no cejó ayer en sus críticas. Negó que haya una «crisis de gobierno», pero incidió en que «hasta el PNV está preocupado por lo que «sorprende que Goia no haya cogido el mensaje de su propio partido. La mayoría de los donostiarras se dedicó a lo suyo y pasó de consultas que sólo ayudan a dividir como en Cataluña y a entorpecer el desarrollo económico».

«Es más normal la postura de Santano de no participar pero respetar la iniciativa» Eneko Goia, Alcalde de Donostia

«El PNV de Urkullu, el oficial, ha llamado la atención al alcalde, a Egibar y a Olano» Ernesto Gasco, Teniente alcalde

Fuera de este cruce de reproches, el responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, sí insistió en reclamar a Gure Esku Dago «una reflexión serena», tal y como avanzó ayer este periódico, porque una participación del 13% es «insatisfactoria» en «cuestiones tan sensibles» como el derecho a decidir. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, sí que se limitó a expresar respeto por la plataforma.

Las críticas al PNV también llegaron desde el PP vasco. Borja Sémper cree que los jeltzales deben «asumir su responsabilidad» por la participación de varios de sus dirigentes en Gipuzkoa en las votaciones. «No existe en la calle la pulsión social que intenta trasladar el PNV», dijo. Por último, EA de Donostia aplaudió los acuerdos logrados entre «las diferentes familias soberanistas».