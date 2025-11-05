Consuelo Ordóñez alerta del «gravísimo problema de radicalización» tras los incidentes de Vitoria y Pamplona

Jesús J. Hernández Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:54 Comenta Compartir

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha alertado este miércoles sobre la «gravísima radicalización» que se está experimentando en «el País Vasco y Navarra». Preguntada por los incidentes registrados en Pamplona con jóvenes próximos a GKS y la batalla campal en Vitoria hace unas semanas entre radicales de Falange y otros de extrema izquierda, Ordóñez ha señalado que «llevamos tiempo advirtiendo en nuestro observatorio de que estamos en el país más radicalizado de Europa, especialmente entre los jóvenes». La hermana de Gregorio Ordóñez, el teniente alcalde de San Sebastián asesinado por ETA, ha emplazado «a las instituciones a ponerse las pilas ya» para frenar estos rebrotes violentos.

Covite celebra este miércoles en Pamplona la XXIII edición de sus jornadas anuales bajo el título «Desmontar los mitos: verdad y memoria ante la legitimación del terrorismo». Ordóñez ha advertido sobre los riesgos de los «mitos que se están instalando en el relato público sobre el terrorismo de ETA« que, ha avisado, »distorsionan la realidad, blanquean las responsabilidades criminales y justifican el horror». Ordóñez ha puesto un especial énfasis en «tres falsedades».

La primera de ellas tiene que ver con la exaltación de los «victimarios–víctimas, convertidos en héroes». Aludía así a los homenajes a 'Txiki' y Otaegi, fusilados por el franquismo. «Condenar sus ejecuciones es una obligación moral, pero presentarlos como referentes democráticos es una perversión y una falsedad. La memoria no puede construirse desde la equidistancia moral», ha defendido. «Nadie que haya asesinado o pertenecido a una organización terrorista puede ocupar el lugar simbólico que corresponde a las víctimas que defendieron la libertad y la democracia sin empuñar nunca un arma». Y ha zanjado: «A ellas y solo a ellas les debemos la paz y la libertad de la que disfrutamos hoy».

El segundo mito, ha continuado Ordóñez, es «el negacionismo de la socialización del sufrimiento, la estrategia planificada por ETA y la izquierda abertzale para extender el terror en el País Vasco y Navarra a partir del año 1995». La presidenta de Covite ha criticado que «ahora niegan esa estrategia y quieren incluso presentarla como una invención de las víctimas. Socializaron el sufrimiento y ahora socializan la mentira más descarada». La «tercera falsedad», ha apostillado, tiene que ver con que «las víctimas del terrorismo estamos suficientemente reconocidas y atendidas». Numerosos expertos y víctimas debatirán este miércoles en Pamplona sobre todos estos asuntos.