Los consejeros del PP abandonan el Consejo Interterritorial en plena discusión por los cribados del cáncer

Los consejeros del PP se han levantado este viernes del Consejo Interterritorial de Salud tras acusar a la ministra de Sanidad, Mónica García, de utilizar ... este órgano de manera «partidista» en plena discusión por los fallos en las pruebas del cáncer en Andalucía y por la petición del ministerio a las comunidades de que faciliten sus datos sobre prevención del cáncer. Los populares argumentan que el Gobierno ha pretendido usar «políticamente« la crisis de los cribados y reclaman a García que «se aleje del sectarismo».

En un manifiesto leído antes de abandonar la reunión, que se ha celebrado en Zaragoza, los populares han denunciado que «nunca a lo largo de la historia este órgano de coordinación se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud».

El enfrentamiento entre el Ministerio de Sanidad y los populares ha explotado definitivamente este viernes después de que durante la semana, las comunidades del PP se hayan negado a aportar los datos sobre los programas de cribado de cáncer autonómicos, como había reclamado el departamento de Mónica García. Los populares sostienen que Sanidad no ha puesto a disposición de las comunidades la herramienta necesaria para facilitar esta información y que los indicadores siguen en fase de revisión.

«Ni hemos ocultado ni vamos a ocultar ningún dato. Estamos dispuestos a darlos, pero aquí se viene con los deberes hechos y el Ministerio no ha hecho su trabajo», ha declarado el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez. «La ministra hace política sectaria y de oposición, sobre todo, contra el Gobierno de Madrid de Isabel Díaz Ayuso», ha criticado la consejera madrileña, Fátima Matute, que ha considerado que, con sus ataques a Andalucía por los fallos en los cribados, García ha tratado de transmitir a la población que «estas pruebas no salvan vidas o que se hacen mal».

El Ministerio, por su parte, ha lamentado «este gesto de deslealtad institucional que dificulta la transparencia en un momento de desconfianza de la ciudadanía» y ha recordado que al levantarse los populares, el Consejo Interterritorial no ha podido votar dos puntos del orden del día sobre la distribución de un millón de euros para los centros implicados en el abordaje del cáncer y otro millón destinado a reforzar la vigilancia epidemiológica del cáncer, en «una muestra de irresponsabilidad que bloquea recursos esenciales para la sanidad pública».

Mónica García ha subrayado que el Ministerio «tiene la obligación de pedir a las comunidades los datos» y se ha preguntado «qué quieren ocultar las comunidades del PP». «No sé si es una estrategia de Ayuso, de Moreno o de Feijóo, pero han conseguido extender la duda a todas las comunidades autónomas», ha señalado la ministra, antes de concretar que la ausencia de los consejeros ha evitado que, paradójicamente, el Consejo Interterritorial aprobara un aumento de la cartera de servicios en el cribado del cáncer de colon y en los cribados neonatales. «No es un boicot a mí, es un boicot a la ciudadanía», ha señalado la ministra. En su opinión, incluso algunos consejeros del PP «han salido avergonzados» de la reunión y ha avisado con que los servicios jurídicos del Ministerio estudiarán la situación.