La consejera catalana de Justicia añora a Rajoy Ester Capella, consejera de Justicia de la Generalitat. / E.P. «Es un estadista frente a Pablo Casado, que se ha subido al monte», aseguró Ester Capella, dirigente de Esquerra NURIA VEGA Madrid Viernes, 8 febrero 2019, 20:23

Hasta hace bien poco era el enemigo público número uno del independentismo, pero ya hay quien dentro del secesionismo hasta le echa de menos. La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, afirmó este viernes que extraña a Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, al que calificó de estadista en comparación con su sucesor al frente del PP. «Añoramos a Rajoy, que es un estadista, frente a Pablo Casado, que se ha subido al monte», aseguró la consejera catalana, dirigente de Esquerra.

Cuando Rajoy era presidente del Gobierno, el independentismo cargaba contra él casi a diario por perpetrar un «golpe de Estado», según el soberanismo, con el 155 y por ser el responsable de la crisis catalana. «Saque sus sucias manos de las instituciones catalanas», le dijo Gabriel Rufián, compañero de Capella en la bancada republicana.

La consejera catalana denunció en una entrevista en la Cadena Cope que PP y Cs están «alineados detrás de una pancarta y con una voluntad obstruccionista» para no hacer política. Y a Pablo Casado, que comparó la agenda de Cataluña con la de ETA, le recomendó más diálogo y menos testosterona y avisó de que si Rajoy hubiera hecho política en mayúsculas no habría sido víctima de la una moción de censura, apoyada por ERC y el PDeCAT. «La no política lleva al Estado al desastre», advirtió.

Destacó también la figura de Pedro Sánchez, que calificó como un «resistente» que «contra pronóstico lo ha ganado todo». Las flores al presidente del Gobierno las lanzó, obviamente, antes de que la vicepresidenta, Carmen Calvo, anunciara la ruptura de las negociaciones entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat.