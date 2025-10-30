Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francina Armengol, presidenta del Congreso. EFE

El Congreso homenajea a los últimos fusilados del franquismo sin PP y Vox

PP y Vox adelantan su ausencia de un acto que se celebra la víspera del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura en España

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:57

Comenta

Los cinco últimos fusilados del franquismo, tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA, serán homenajeados esta tarde en el ... Congreso, un acto para el que ya han adelantado su ausencia PP y Vox. Los populares censuran las ejecuciones, pero defienden que no se puede considerar a los condenados como «héroes que merezcan un reconocimiento». Por su parte, la formación de Santiago Abascal mantiene su oposición frontal a cualquier revisión de la etapa franquista que venga marcada por las leyes de memoria histórica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  5. 5

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  6. 6 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  7. 7

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo
  8. 8 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  9. 9 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  10. 10 La única pizza de Gipuzkoa que competirá por ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Congreso homenajea a los últimos fusilados del franquismo sin PP y Vox

El Congreso homenajea a los últimos fusilados del franquismo sin PP y Vox