Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un bombero introduce un cartel al fuego que han generado frente al edificio de las Cortes. J. S.

La concentración por los incendios recibe a Mañueco en la Cortes al grito de «Quiñones dimisión»

Los participantes en la protesta acusan a la Junta de falta de previsión, de desoir informes técnicos que llevan años reclamando medidas y de precarizar el operativo de extinción

Susana Escribano

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:09

La concentración en protesta por la gestión de la Junta de Castilla y León en la lucha contra los incendios forestales ha recibido a Alfonso ... Fernández Mañueco y a los dirigentes del PP este viernes, ante las Cortes autonómicas, al grito de «Quiñones, dimisión». Una proclama a la que se han sumado otras: «Quiñones, el despilfarro eres tú», «Mañueco, cabrón, trabaja de peón» o «Públicos y estables, forestales». Los concentrados han sumado en esa petición de cese y dimisión al director general José Ángel Arranz, cargo veterano al frente de la política forestal autonómica y del operativo de lucha contra los incendios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  4. 4 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  5. 5 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  9. 9

    Pradales afea a Moreno Bonilla las críticas por el reparto de menores y desvela que le llamó para pedirle más colaboración
  10. 10 El viaje de dos jóvenes vascos de San Sebastián a París en patinete llega a su fin: «La Torre Eiffel nos recibe brutal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La concentración por los incendios recibe a Mañueco en la Cortes al grito de «Quiñones dimisión»

La concentración por los incendios recibe a Mañueco en la Cortes al grito de «Quiñones dimisión»