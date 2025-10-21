La comisión del Congreso recibirá a las víctimas la primera semana de noviembre y a Mazón, el día 17

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que causó 229 víctimas mortales, principalmente en la provincia de Valencia, el 29 de ... octubre de 2025, ha aprobado este martes el plan de trabajo pactado entre los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios y, después, la mesa de este órgano ha fijado para la primera semana de noviembre la comparecencia de los representantes de las víctimas, mientras que el presidente de la Generalitat, el 'popular' Carlos Mazón, acudirá el día 17.

Ambas reuniones se han celebrado a puerta cerrada. Según han informado fuentes parlamentarias, el plan de trabajo ha salido adelante con el apoyo de sus firmantes --PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Compromís-- mientras que el PP y Vox, que ya rechazaron la apertura de la investigación, han votado en contra. Este plan contempla 126 solicitudes de documentación y vídeos del día de autos, y una lista de un total de 127 comparecencias que se encargará de cerrar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El plan de divide en tres fases, una primera analizará los aspectos relativos a la prevención, la segunda se centrará en la gestión de la emergencia y la tercera, en la respuesta posterior y la atención a las víctimas. En principio, la comisión contará con un año para analizar el asunto y redactar sus conclusiones, aunque este plazo podrá ampliarse.