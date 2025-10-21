Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carlos Mazón. Efe

La comisión del Congreso recibirá a las víctimas la primera semana de noviembre y a Mazón, el día 17

Se ha acordado un formato especial para recibir a los 13 afectados, que podrán hablar una media hora cada uno

C. P. S.

Martes, 21 de octubre 2025, 14:39

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que causó 229 víctimas mortales, principalmente en la provincia de Valencia, el 29 de ... octubre de 2025, ha aprobado este martes el plan de trabajo pactado entre los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios y, después, la mesa de este órgano ha fijado para la primera semana de noviembre la comparecencia de los representantes de las víctimas, mientras que el presidente de la Generalitat, el 'popular' Carlos Mazón, acudirá el día 17.

