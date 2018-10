El club de los 180

El número mágico que sirvió para tumbar a Rajoy fue 180, los escaños que se sumaron el 1 de junio para que aquella moción de censura prosperase. Cinco meses después el presidente Sánchez quiere volver a repetir ese guarismo en el luminoso del Congreso para sacar adelante sus primeros Presupuestos tras haberlos acordado en vísperas del 12 de octubre con el líder de Podemos, que los firmó con solemnidad enfundado en su chaqueta de los grandes momentos. Iglesias, que ahora se está abrazando al posibilismo que defendía en su día Iñigo Errejón -'amigo' en la distancia tras el último congreso-, ha dejado el épico asalto a los cielos a un lado para rubricar unas cuentas con sabor a programa de gobierno en coalición, que es lo que ahora promueve Iglesias. Sin embargo, socialistas y podemitas suman 155 escaños y deberán estar pegados a la calculadora para llegar a la cifra talismán.

Mientras, el PNV espera paciente su turno con espíritu positivo en las negociaciones presupuestarias, aunque en los últimos días ha lanzado varios avisos a navegantes -véase a la Moncloa- porque quiere seguir rentabilizando para Euskadi sus influyentes votos que ya lo fueron con Rajoy. Por ese motivo, los jeltzales apremian al podemismo estructural a que sea recíprocamente coherente con ellos en las Cuentas vascas, de la misma manera que los nacionalistas lo son en Madrid con el tándem Sánchez-Iglesias. Y es que al Gobierno Urkullu le falta un voto para sacar adelante su proyecto económico. Dato importante.

Los 155 votos de socialistas y podemitas son muchos, pero no suficientes. Por este motivo, la formación de Ortuzar hará valer de nuevo sus codiciados cinco escaños, aunque en esta ocasión quizá no descubra enseguida sus cartas, ya que para que haya mus en la mesa deberá cotejarse antes si el eje Torra-Puigdemont decide dinamitar el primer proyecto del club de los 180 o prefiere seguir en una privilegiada posición en el Congreso. Los independentistas catalanes, que deberán digerir el primer aviso serio del Gobierno con el recurso al Tribunal Constitucional de la resolución del Parlament contra el Rey Felipe VI, tienen la llave. Si cierran la puerta de los Presupuestos, Sánchez no tendrá más remedio que prorrogar los de Rajoy. Paradojas del destino.