Claudia Montes: «Me dijeron que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años»

Claudia Montes, 'Miss Asturias +30' 2017 y vinculada al exministro José Luis Ábalos, negó desde el Senado que el exdirigente socialista o el exasesor ... ministerial Koldo García le echaran una «mano» para acceder a la sociedad mercantil Logirail, filial de Renfe, y ha precisado que, si hablaron de «colocarla», lo hicieron a sus «espaldas»: «No soy consciente, en ningún momento, de que me hayan contratado por enchufe. Lo hablan entre ellos. No lo hablan conmigo». «No soy consciente de ello. De hecho, la empresa, hace poco, ratificó que valoraron mi experiencia laboral y que yo era apta para el puesto», sostuvo Claudia Montes en su declaración ante la comisión de investigación sobre las ramificaciones del 'caso Koldo' en la Cámara alta.

Según relató, la gijonesa sí que comentó a Ábalos, en calidad de «amiga o compañera militante», que estaba buscando trabajo y que no encontraba nada, a lo que el exministro le respondió mandándole un enlace donde podía entrar a ver los puestos que había y si cumplía los requisitos.

«Me gustaba como Ábalos me trataba por teléfono, pero en persona no me atrajo»

Todo ocurrió un día en el que el socialista la vio llorar, durante un mitin, y decidió hacerle una transferencia de 1.300 euros. «Debía dos meses de alquiler. Ábalos me vio llorando un día, me apartó y me preguntó por qué lloraba. Que un ministro te pregunte eso... Me vine abajo, acabé llorando más y le conté que debía dos meses de alquiler y que iban a acabar desahuciándome. Me dijo que no me preocupara, que, dentro de lo que pudiera, me iba a ayudar. Subí la foto a Instagram, le etiqueté... empezamos a hablar por WhastApp. En un momento dado, me pidió mi número de cuenta, se lo di y mi sorpresa fue que, en vez de ingresármelo él, me lo ingresó Koldo García». Esto ocurrió en 2019 y, tras esta ayuda, la asturiana y el exministro comenzaron a hablar con frecuencia a través del móvil.

Posteriormente, según su versión, Ábalos le recomendó que se apuntara solo en las ofertas acordes a su cualificación. Y, luego, la llamó por teléfono para comentarle que había tres empresas que estaban creciendo «muchísimo» y necesitaban muchos trabajadores, y una de estas sociedades es Logirail.

Ante esto, Claudia Montes decidió enviar su currículum a la sociedad y, posteriormente, la llamaron para entrevistarla, negando que Koldo García o Ábalos estuvieran detrás del proceso, y asegurando que, si lo hicieron, fue a sus «espaldas».

«Un día me fui a las vías del tren y me quise tirar»

De hecho aportó documentación de su desempeño laboral: «En todo momento, he ido a trabajar y he cumplido objetivos al 100%». Más aún: «Me han dado días compensatorios por horas extra. Entraba a las ocho y media de la mañana y salía cuando se podía».

Conato de suicidio

La gijonesa contó también que fue ella quien dejó el trabajo a causa del «acoso» que sufrió por parte de Koldo García. «Koldo, al principio, me trataba de usted, me trataba muy bien, y empezamos a coger una confianza, él más que yo. Luego, nos tratábamos sin el usted y me empezó a acosar», ha contado. «Me llama para preguntarme si había recibido la transferencia. Como tiene mi teléfono, me empieza a llamar porque me dice que es mi jefe. Y, poco a poco, empieza a intimidarme porque estaba por encima de mí y en cualquier momento podía decidir echarme, aunque estuviera cumpliendo mis funciones», ha relatado. Una presión que la llevó a la desesperación: «Llegó a hacerme hasta 21 videollamadas porque quería verme en ropa interior, cómo iba vestida al trabajo todos los días... Fui a las vías del tren y me quise tirar».

«Ábalos me dejó de hablar»

Sobre su relación con el dirigente socialista, lo que comenzó como una amistad se convirtió en «una relación sentimental a distancia». «Llegó un momento en el que me estaba conquistando su personalidad, su forma de tratarme, a la antigua, y cómo me estaba culturizando como militante». Aunque «solo» recibió un regalo de quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez: «Un ordenador para mi hijo por Navidad, porque lo necesitaba para el instituto, pero era un ordenador baratito». Hasta que aquello no dio más de sí: «Me gustaba cómo me trataba por teléfono, pero cuando lo vi personalmente no me atrajo. No llegamos a tener una relación íntima». «Cuando lo dejé por otra persona, se sintió herido en su ego y dejamos de hablar», contó.

También se refirió Claudia Montes a que, cuando comenzó a ver irregularidades en la empresa pública, informó al presidente del Principado: «Le mandé un correo a Adrián Barbón, avisándole de lo que había descubierto, pero no me hizo caso. No me pareció normal ni lógico, porque teníamos una buena amistad. Y, después, avisé a los ministros Raquel Sánchez y Óscar Puente», precisó.

«Se amañaban contratos y licitaciones en Asturias y en Madrid», defendió la ex Miss, que apuntó como responsables «al director general de Operaciones y Negocios de Renfe, Óscar Gómez, y a Enrique Martínez, gerente de Logirail en Asturias, al que despidieron porque, supuestamente, no cuadraban las cuentas». Y, cuando lo contó en una cena «con 'Floro' —candidato del PSOE a la alcaldía de Gijón—, y otros dirigentes socialistas, le restaron importancia: «No te preocupes. Si esto lleva así cuarenta años. Era un secreto a voces».