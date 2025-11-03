Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Claudia Montes, durante su comparecencia en el Senado.

Claudia Montes, durante su comparecencia en el Senado. EP

Claudia Montes: «Me dijeron que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años»

La Miss Asturias +30 denuncia en el Senado el acoso al que la sometió Koldo y niega una relación sentimental con Ábalos

Azahara Villacorta

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

Claudia Montes, 'Miss Asturias +30' 2017 y vinculada al exministro José Luis Ábalos, negó desde el Senado que el exdirigente socialista o el exasesor ... ministerial Koldo García le echaran una «mano» para acceder a la sociedad mercantil Logirail, filial de Renfe, y ha precisado que, si hablaron de «colocarla», lo hicieron a sus «espaldas»: «No soy consciente, en ningún momento, de que me hayan contratado por enchufe. Lo hablan entre ellos. No lo hablan conmigo». «No soy consciente de ello. De hecho, la empresa, hace poco, ratificó que valoraron mi experiencia laboral y que yo era apta para el puesto», sostuvo Claudia Montes en su declaración ante la comisión de investigación sobre las ramificaciones del 'caso Koldo' en la Cámara alta.

