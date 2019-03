Ciudadanos Euskadi tacha de «globo sonda» la propuesta del PP vasco de una alianza electoral Gordillo afirma, no obstante, que la formación naranja está «abierta a explorar vías de colaboración tras las elecciones» EUROPA PRESS Lunes, 25 marzo 2019, 10:57

El portavoz de Ciudadanos Euskadi, Luis Gordillo, ha afirmado que la propuesta del PP vasco de llevar a cabo una alianza electoral en Euskadi fue «un globo sonda» y ha defendido que «una cosa es que se pueda hablar tras las elecciones y otra muy distinta es ir en coalición».

En declaraciones a Radio Euskadi, Gordillo ha sostenido asimismo que la actuación que ha tenido el PSOE en el Gobierno «ha sido nefasta para el país», de tal forma que la formación naranja no pactará con los socialistas, pero «tampoco con nacionalistas ni con Podemos porque todo lo que simbolizan es lo que no representamos nosotros».

Tras considerar que son «tiempos extraños y de cambio en la política» ya que ahora «los distintos partidos tienen que llegar a consensos para gobernar», ha advertido de que Ciudadanos avisa con quien «no pactará» en el futuro, pero «con quien pactamos ya se verá tras las elecciones».

En este sentido, ha incidido en que en Andalucía la formación liderada por Albert Rivera no ha pactado con Vox «sino que se ha llegado a un acuerdo que costó mucho tiempo negociar (con el PP) y después el resto de partidos tienen que decidir si lo apoyan».

«El PSOE pudo haberse abstenido pero no lo hizo y forzó el voto negativo. Eso en Euskadi el reglamento del Parlamento Vasco no lo permite ya que no se puede votar en contra, solo a favor o abstenerse. El PSOE en Andalucía lo tenía muy fácil, abstenerse, pero no lo hizo«, ha añadido.

Tras criticar la fotografía de la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, brindando con Arnaldo Otegi en una comida navideña, ha denunciado asimismo el acuerdo de coalición con el PNV o el hecho de que en el Ayuntamiento de Getxo los socialistas votasen «con el resto de nacionalistas para rechazar que un buque de la armada atraque en el puerto». Asimismo, se ha mostrado crítico con Vox ya que la formación de Santiago Abascal «no representa lo que representa» Ciudadanos que defiende una opción liberal.

Por lo que respeta a la posibilidad de haber alcanzado una alianza electoral en Euskadi con el PP, ha advertido de que se trata de un ofrecimiento que se produjo «un par de días antes de que finalizara el plazo para presentar los acuerdos ante la junta electoral», por lo que lo ha calificado de «globo sonda».