«A Cataluña le iría bien una pista de aterrizaje intermedia: ni lo de ahora ni la independencia» Ortuzar afirma que el PNV «advirtió desde el inicio» a los soberanistas que no fueran «a remolque de los sectores más radicales» M.V. Domingo, 7 octubre 2018, 08:24

-Esta semana usted ha calificado de «error» que Quim Torra animara a los CDR a «apretar». ¿También lo fue el ultimátum que le lanzó a Sánchez para un referéndum?

-Sí, aunque más que hablar de errores diría que en la política catalana hace falta más templanza. El Parlament lleva meses paralizado, la relación con Madrid no termina de prosperar, la política sigue judicializada... lo que deja a los políticos catalanes muy poco margen para hacer cosas y eso les lleva a una política declarativa que a veces puede ser errónea o contraproducente.

-El PNV se relaciona con PDeCAT y ERC. ¿Ve diferencias entre ellos?

-Hay que reconocer que por debajo, de manera larvada pero muy fuerte, hay una pelea por la hegemonía del soberanismo catalán.

-¿El PNV está intentando mediar?

-No, mediar no, pero ayudar todo lo que podemos, sí.

-¿El soberanismo ha cedido demasiado protagonismo a la calle?

-Se lo advertimos desde el inicio del procés. Está muy bien que las instituciones tengan a la sociedad y a la calle detrás, pero no pueden ir a remolque de los sectores más radicales. El procés tiene que tener un liderazgo institucional, no puede funcionar a golpe de calle. En Euskadi sabemos bien que el que más grita no es el que más razón tiene.

-¿Pedro Sánchez tiene margen para encontrar alguna solución?

-Sánchez tiene margen para dialogar, aunque en esta legislatura veo poco margen para rematar una solución. No hay que olvidar que el origen del procés está en que a los catalanes no les dejaron ser lo que decidieron ser, a pesar de que renovaron su Estatut de acuerdo a la ley. Ahora es difícil que el Estado les diga que vuelvan al redil, porque ya estuvieron y no les fue bien. A eso se suma que no se le termina de dar a Cataluña una pista de aterrizaje para una propuesta política distinta, intermedia, que no sea ni lo que tienen ahora ni la independencia.