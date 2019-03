Casado retoma 15 años después del 11-M la reclamación de que se sepa «toda la verdad» El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante la ofrenda floral en el acto en memoria de las víctimas del 11-M en el Bosque del Recuerdo del Retiro. / Ep El presidente del PP pide que se «desclasifique cualquier información» desconocida sobre los atentados y defiende que esta reivindicación no sea un «tabú» NURIA VEGA Madrid Lunes, 11 marzo 2019, 14:48

En el XV aniversario de los atentados yihadistas del 11 de marzo en Madrid y 12 años después de que la Audiencia Nacional dictara sentencia, Pablo Casado ha retomado la reivindicación de que se «desclasifique» cualquier información desconocida o que no saliera a la luz durante el proceso judicial. «Si hay algo que no conozcamos los españoles, sería bueno que ya se supiera, pero simplemente por resarcimiento a las víctimas del terrorismo, que lo siguen pasando muy mal», ha defendido en el homenaje organizado a las víctimas del terrorismo en el Bosque del Recuerdo en el parque de El Retiro.

El presidente del PP ha argumentado que su posición no es distinta de la que sostiene la comisionada de la Comunidad de Madrid para las víctimas del terrorismo, Ángeles Pedraza, que perdió a su hija en los atentados y que, según Casado, quiere saber «si, además de los que están condenados, hubo alguna ramificación más». «No vamos a entrar en ese debate -ha asegurado-, pero creo que es bueno que no sea un tabú ni sea algo de lo que no se pueda hablar. Las víctimas hablan de ello y yo me hago eco de ellas, porque siempre estaré a su lado y porque el PP ha tenido que enterrar a muchos de los suyos, en este caso, por el terrorismo etarra».

Estas declaraciones se producen después de que el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión, haya acusado a las autoridades de no haber investigado suficiente todo lo acontecido el 11 de marzo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo considera que es un «caso abierto» y Casado ha trasladado que suscribe las palabras de su presidenta, Maite Araluce: «Si esas informaciones son ciertas, las víctimas merecen conocer toda la verdad».

¿Teoría de la conspiración?

Así ha respondido el líder de los populares una y otra vez a la pregunta de si piensa que quedan «sombras» sobre el 11-M. Casado se ha aferrado a lo que publican algunos medios de comunicación y no ha entrado a valorar si coincide con Vox en su petición.

La formación de Santiago Abascal ha reclamado también «toda la verdad». «¿Quién puso las bombas? ¿Quién ordenó el atentado? ¿Qué papel tuvieron Francia y Marruecos?», se pregunta Vox en Twitter. «Si llegamos al Gobierno -añade el partido en su perfil oficial-, desclasificaremos toda la información sobre el 11-M, señale a quien señale y caiga quien caiga».