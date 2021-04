Casado pide «memoria histórica» con las víctimas de ETA El PP lleva una ley al Congreso para que Sánchez «se retrate», porque no se pueden «homenajear a etarras ni asesinos, igual que no se homenajean a violadores cuando salen de prisión» El líder del PP, Pablo Casado, durante un acto organizado por el Partido Popular sobre las Víctimas del Terrorismo en Aranjuez. / EFE EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 28 abril 2021, 17:00

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado este miércoles al Gobierno «memoria histórica» también con las víctimas del terrorismo y ha presentado la ley que ha registrado el Grupo Popular en el Congreso para acabar con los homenajes a etarras y los beneficios penitenciarios para los que no colaboren de manera efectiva con la Justicia. Tras asegurar que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno «gracias a Bildu», ha subrayado que el objetivo es que «se retrate» porque entonces «muchos socialistas» reconocerán que «no les representa».

Así se ha pronunciado en acto en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez --con la campaña madrileña como telón de fondo-- para presentar una iniciativa en defensa de las víctimas del terrorismo, que han desgranado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, y el secretario de Justicia e Interior del PP y candidato a la Asamblea de Madrid, Enrique López. Después han tomado la palabra Mari Mar Blanco, candidata y secretaria de Igualdad y Asuntos Sociales; Daniel Portero, candidato por el PP a la Asamblea de Madrid; Teresa Jiménez-Becerril y Jaime Mateu, diputados del PP; y la presidenta de honor de la AVT, Ángeles Pedraza. Todos ellos han realizado duras intervenciones contra el acercamiento de etarras que está impulsando el ministro Fernando Grande-Marlaska.

Casado ha señalado que el PP ha presentado esta proposición de ley en el Congreso porque «por desgracia» el Gobierno no está «acabando con ese relato de la equidistancia, cómplice e ignominioso entre víctimas y verdugos», reduciendo lo que ha pasado a una «etapa de criminalidad» en España de la que hay que «pasar página». «Tanto que hablan de memoria histórica, el terrorismo etarra en España es memoria histórica porque ha sido medio siglo en el que 850 inocentes han sido brutalmente asesinados, miles han sido mutilados, secuestrados y extorsionados, y centenares de miles se han tenido que ir de su ciudad o pueblo», ha afirmado.

En este punto, ha denunciado que al entorno de ETA se les esté dando «cobijo social, mediático y cívico» y ha resaltado que es algo que el PP «no lo puede tolerar» porque si no España será una «democracia imperfecta». «Los países que no homenajean a sus héroes no merecen la pena. EE UU tiene el cementerio de Arlington, en Alemania se homenajea a las víctimas del nazismo y en las democracias serias del este de Europa se homenaje a las víctimas del estalinismo y el comunismo. Y en España hay que homenajear a las víctimas del terrorismo», ha proclamado, para añadir que el PP estará con las víctimas porque es «un deber moral que debe estar por encima de cualquier consideración electoral y de partido».

Dificultar homenajes a terroristas

Casado ha explicado que en su iniciativa el PP quiere acabar con los homenajes a etarras ante las dificultades para impedirlos porque hay que acudir un juzgado de guardia. «Esto hay que normalizarlo. Aquí no se homenajean a etarras ni asesinos, igual que no se homenajean a violadores cuando salen de prisión o no se homenajean a asesinos comunes que han matado a sus parejas por violencia de género», ha manifestado.

En segundo lugar, ha asegurado que no puede haber beneficios penitenciarios para los presos de ETA si no colaboran el esclarecimiento de 300 asesinatos sin resolver porque está siendo «un auténtico coladero» que provoca situaciones «muy dolorosas para las víctimas».

Además, ha indicado que otro punto clave de su propuesta pasa por dar protagonismo a las víctimas en todo el proceso, «con presencia en la vigilancia penitenciaria y la progresión de grado, así como por dar »más medios a la Fiscalía«. »Pido a todo el mundo que vea la serie 'Patria', ahora que a este Gobierno le gusta tanto ver series«, ha afirmado, aludiendo expresamente al exvicepresidente Pablo Iglesias.

A renglón seguido, ha subrayado que también hay que explicar, «como Barrio Sésamo», lo que está pasando con el Gobierno porque «Sánchez es presidente gracias a Bildu», un partido que «todavía no ha condenado 850 asesinatos de ETA». «Pedro Sánchez es presidente gracias a Bildu. Y en ningún país del mundo se entendería esto. En Alemania no se permiten los partidos comunistas y nazis y en España nosotros ilegalizamos a los partidos declaradamente batasunos», ha asegurado, para añadir que el hecho de que Bildu «esté legalizado» tras varias «metamorfosis» con «la labor activa del Partido Socialista» pero el PP no lo considera un interlocutor «homologable» porque no ha condenado los crímenes de ETA.

Casado ha indicado que esa dependencia que tiene Sánchez de Bildu, partido al que «necesita para seguir en el poder», ha hecho que «haya acercado a 179 etarras a cárceles cercanas al País Vasco, 89 de ellas con delitos de sangre». Mientras tanto, ha criticado que la hermana de Miguel Ángel Blanco tenga que ir a Galicia a rezar a su hermano porque en Ermua «profanaban su tumba». «¿Esto es normal en el siglo XXI de la Europa occidental? ¿Esto pasa en Alemania en los cementerios judíos?», se ha preguntado, para proclamar que esto debe «acabar ya». Dicho esto, ha avisado a Sánchez que «no merece la pena seguir en el poder con los votos sucios de un partido que no condena» los asesinatos de la banda terrorista.

Por todo ello, Casado ha señalado que el PP quiere que el Partido Socialista «se retrate» con esta ley, de forma que Sánchez «diga claramente» si «merece la pena para seguir en Moncloa» estar «acercando presos al dictado de Bildu», «dar la competencia de las cárceles al dictado de partidos nacionalistas» o «hacer la vista gorda con homenajes a etarras». «Entonces se retratará y habrá a lo mejor muchos socialistas que digan: 'este señor no me representa'», ha aseverado, para mostrarse convencido de que ya hay «muchos socialistas» a los que Pedro Sánchez no representa porque «también han sufrido 14 asesinatos de ETA» por pertenecer al PSOE.