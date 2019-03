Casado pide a Ciudadanos y Vox echarse a un lado en las circunscripciones pequeñas

El PP acudirá a la Fiscalía si Torra no retira los lazos

El PP está dispuesto a dar la batalla de los lazos amarillos. La Junta Electoral Central aceptó el lunes la reclamación de Ciudadanos y dio a Quim Torra 48 horas para retirar todos los «símbolos partidistas», incluidas las esteladas, de los edificios públicos. Ante la resistencia del presidente de la Generalitat, Pablo Casado ha avisado de que su partido solicitará la actuación del Ministerio Público.

«Si no cumple el señor Torra, nosotros iremos a la Fiscalía a exigir que se retiren los lazos amarillos de todas las plazas y calles de Cataluña y se respete la neutralidad y dignidad de una Cataluña que no merece estar gobernada por unos independentistas que apelan a la guerra civil de Eslovenia para justificar un suicidio para su tierra», ha censurado. De lleno en la precampaña, también ha prometido que, si llega a la Moncloa, no permitirá que se coloquen símbolos de respaldo a los presos secesionistas.

La Junta Electoral también desestimó el lunes la queja del PP, que pedía la suspensión de las ruedas de prensa «electoralistas» del Consejo de Ministros. Ahora los populares, tal y como ha confirmado Casado, recurrirán los «viernes sociales» del Gobierno, la «campaña» de decretos leyes con las Cortes disueltas, ante el Tribunal Constitucional. «En España -ha sentenciado- no se puede gobernar como a uno le sale de los decretos».