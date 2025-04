Casado y Arrimadas apelan al votante socialista en un escenario de sondeos adversos

Nuria Vega Madrid Domingo, 5 de julio 2020, 14:24 | Actualizado 19:32h. Comenta Compartir

El encuentro no se repetirá en Galicia, donde la fortaleza del PP de Alberto Núñez Feijóo se impuso y no fue posible una alianza electoral con Ciudadanos. Pero en el País Vasco, Pablo Casado e Inés Arrimadas se han reunido esta mañana en un acto cargado de simbolismo, bajo el Árbol de Gernika, para defender la coalición con la que se presentan a los comicios del 12-J en este territorio. Con un discurso de enfoque común, el del eje constitucionalismo-nacionalismo, los líderes de ambos partidos han apelado no sólo a sus propios votantes, sino a los socialistas «defraudados» y al electorado de centro derecha que ve una opción en el PNV.

Las encuestas auguran un mal resultado el 12 de julio a la suma PP+Cs. El sondeo publicado este domingo en El Correo y El Diario Vasco vaticina una caída de cuatro escaños respecto al resultado que obtuvieron los populares en los últimos comicios y deja a la coalición en cinco sillones en el Parlamento autonómico. En este contexto, Casado y Arrimadas han llamado a ampliar las bases electorales.

«Salgamos a pedir el voto de todos los que quieren seguir viviendo en paz, unidos en una tierra abierta, incluso aquellos que han votado tradicionalmente al partido socialista y se encuentran avergonzados por las negociaciones de Pedro Sánchez con los batasunos o los independentistas», ha instado Casado a los suyos. Poco antes, Arrimadas coincidía en el mensaje: «Parece que han olvidado a todos los compañeros del PSOE que han sido asesinados a manos de ETA. Esta es la casa también de todos los decepcionados con ese PSOE».

El recuerdo del terrorismo y de los asesinados a manos de ETA es uno de los ejes sobre los pivota el proyecto de PP+Cs. Sostiene Arrimadas que, aunque la banda arma ya no esté activa, hay lugares en los que se «hostiga», y plantea una dicotomía: «En Euskadi se puede estar con los que han mirado debajo del coche durante años o con lo que blanquean a Bildu».

El sitio escogido para el mitin no ha sido, además, casual. Con su presencia en la Casa de Juntas de Gernika, han querido lanzar un mensaje de respaldo al autogobierno y sus instituciones, pese a los recelos tradicionales que a los liberales les generaba el Concierto y el Cupo vasco. «Somos foralistas -ha zanjado Casado- por ser constitucionalistas».

El test

Esta será la primera vez que la suma de PP y Ciudadanos se someta a las urnas. Se trata de una apuesta política de las direcciones de ambos partidos, cuyos principales dirigentes se han desplazado hoy a Gernika. Los populares ven en la coalición un primer paso hacia la unificación del centro derecha, aunque las expectativas electorales nublan el proyecto. En cuanto a los liberales, será la plataforma para entrar en el Parlamento vasco.

La firma de la alianza es anterior a la estrategia emprendida por Ciudadanos durante la pandemia. El partido de Arrimadas ha decidido buscar la centralidad con pactos a izquierda y derecha, lo que le ha llevado a una nueva interlocución con Pedro Sánchez que compagina con sus acuerdos con el PP en los gobiernos autonómicos.

Arrimadas ha defendido, de hecho, la «solidez» de los ejecutivos bipartitos -es el caso de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, Castilla y León, Andalucía y la Región de Murcia-, y la «buena relación» entre PP y Ciudadanos. «Estas alianzas merecen la pena -ha replicado Casado-, tengo que decir que confío en Inés Arrimadas, en sus principios, valores, ideas. Nunca ha traicionado su palabra. Sabemos que queremos lo mismo para nuestro país».