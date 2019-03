Casado arremete en Euskadi contra las transferencias y el traslado de presos Pablo Casado saluda a simpatizantes en San Sebastián / Michelena El presidente del PP visita Getaria, San Sebastián y Bilbao, donde advierte a Sánchez y al PNV de que «no se puede seguir descentralizando España» JAIONE ALONSO Viernes, 22 marzo 2019, 23:01

El presidente del PP, Pablo Casado, aprovechó este viernes su visita al País Vasco para arremeter contra el acercamiento de los presos de ETA y las «concesiones», en forma de transferencias, al PNV. Casado aseguró que «no se puede seguir descentralizando» España, y criticó además la posibilidad de trasladar a la Comunidad Autónoma Vasca la competencia de Prisiones. Y es que, a su juicio, los nacionalistas vascos «han arrancado» de Pedro Sánchez 33 nuevas transferencias y el acercamiento de 26 etarras. Casado, que en menos de quince días ha visitado dos veces Euskadi, recaló en Bilbao, Getxo, Getaria y Donostia.

Aquí, en San Sebastián, el retraso fue considerable. Casado llegó, vio y voló. El presidente del PP, acompañado por el líder popular vasco, Alfonso Alonso, hizo una visita exprés a Donostia. El coche oficial le dejó en La Perla a las 19.50 horas, y voló a Madrid desde Hondarribia hacia las nueve de la noche. Se suspendió el paseo que estaba previsto por la zona de La Concha. Ni tiempo hubo para fotografiarse con los curiosos que paseaban por la bahía. Dentro, en la terraza de este complejo, esperaban afiliados y miembros de la ejecutiva guipuzcoana –algunos impacientes– desde las siete de la tarde. Alguno deslizó su «malestar» por el «desastre» de la organización de la agenda, que le llevó a Casado a cuatro escenarios diferentes en un día.

Dentro se produjo quizás el encuentro más esperado: el de Casado, el candidato a la alcaldía de Donostia y presidente del PP en Gipuzkoa, Borja Sémper, y el cabeza de lista al Congreso por el territorio, Iñigo Arcauz. También estuvo Alex Sáenz, candidato al Senado. El entorno y la temperatura eran idílicos: el anochecer en plena bahía de La Concha. «Vaya vistas», suspiraba Casado. Pero el encuentro, aunque cordial, destilaba la tensión vivida en los últimos días, cuando Casado fichó para la candidatura a Madrid a Arcauz sin consultar a Sémper. Es más: en Gipuzkoa se enteraron a través de la prensa, lo que presagia que la convivencia entre ambos no va a ser fácil.«Lo importante es que estamos aquí con los mejores candidatos para San Sebastián y Gipuzkoa», zanjó Casado.

«Reforzar la unidad»

Por la mañana, en el discurso de una comida mitin en Bilbao también con afiliados, el presidente del PP aseguró que España es un Estado «ya suficientemente descentralizado, el que más de Europa», y que ahora debe mejorar la eficiencia en «el ejercicio de las competencias», lo que impiden algunas comunidades autónomas de forma «desleal». Casado remarcó que «no se puede seguir descentralizando» España, sino que hay que «reforzar la unidad». Por eso, defendió un Estado para España descentralizado pero «unido, cohesionado y defendido en su integridad».

En este sentido, el candidato del PP criticó el acuerdo del Gobierno central con el vasco para transferir 33 competencias a cambio, dijo, del apoyo del PNV en los fallidos Presupuestos y para una posible investidura, que en el seno del PP se cree podría continuar tras los comicios del 28-A. Dentro de esas «concesiones» a los nacionalistas vascos, el dirigente conservador enmarcó también los acercamientos de los presos. Un «paso previo», en su opinión, para la «cesión de la política penitenciaria» al Gobierno Vasco. Casado se mostró especialmente crítico con la posibilidad de transferir a la comunidad autónoma la competencia de Prisiones, tras haber trasladado a cárceles más cercanas a Euskadi a 26 presos de ETA. «Lo rechazamos. El nacionalismo ha hecho mucho daño a esta tierra y Sánchez tiene que dejar de hacer cesiones», remarcó.

«No humillar a las víctimas»

El candidato del PP al Gobierno se refirió de nuevo a los socialistas de los que aseguró «no están siendo leales con el relato efectivo de la derrota de los asesinos. Y ese relato hay que escribirlo y hay que tomar medidas eficaces». Por eso, Casado enunció la reforma de la ley penitenciaria para que los presos de ETA colaboren «efectivamente» en el esclarecimiento de los 300 atentados cuyos autores se desconocen, tipificar como delito la «organización» de un 'ongi etorri', y ampliar la prisión permanente revisable para los terroristas. «No se puede seguir humillando a las víctimas», avisó.

En clave nacional y con ironía, Casado aseguró en Donostia que se va a tener que poner un lazo amarillo para que «Sánchez me reciba en la Moncloa y me haga caso». «No quiere un cara a cara con el líder de la oposición, pero sí dice que hay que dialogar con Torra», se quejó.