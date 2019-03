«El cartel de Pablo era machista. Él mismo se sintió incómodo» «¿Iglesias o Errejón? No me gusta eso de querer más a papá o a mamá. El líder hoy es Pablo y no hay más qué decir» E. L. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 17 marzo 2019, 08:34

La visita de Irene Montero hace unos días a Donostia supuso una inyección de entusiasmo para la militancia morada. Martínez reconoce que sus palabras le dieron fuerza para trabajar en un proyecto que debe seguir en su empeño de «acabar con las conductas machistas».

-¿Le contagió su entusiasmo Irene Montero?

-Sí, sin duda. Su visita nos cargó las pilas y sirvió para evidenciar el momento que vive la organización en Euskadi, con muchas ganas de trabajar para afrontar las citas electorales. Tenemos energía para rato.

-¿Cree que Íñigo Errejón se confundió con la decisión de ir de la mano de Carmena?

-En el plano político, seguramente la combinación Errejón y Carmena resulte positiva. Habrá que ver. En el plano orgánico, creo que se equivocó, que tomó el camino equivocado. Podemos tiene las vías democráticas necesarias para plantear este tipo de proyectos. Y así lo tenía que haber hecho. Como secretario general de Podemos en Euskadi no me gustaría que alguien hiciera algo así.

-¿Una buena solución en Madrid podría ser la alianza Podemos, PSOE y Errejón?

-Es algo que tendrán que resolver en Madrid. En todo caso, yo preferiría que resultara ganador el bloque de izquierdas conformado por Podemos y Errejón.

-La dirección vasca fue 'errejonista', sin embargo, en los últimos tiempos ha apostado fuerte por Pablo Iglesias.

-No comparto esa visión de querer más a mamá que a papá o viceversa. A mí me toca dirigir el partido en Euskadi y apuesto por el proyecto vasco, que a su vez forma parte de una organización mucho más grande que cubre todo el Estado. Y su líder es Pablo Iglesias. No hay más que discutir...

-¿Cree que está agotada la vida política de Pablo Iglesias tras cinco años de vértigo?

-Pablo Iglesias es, a día de hoy, el candidato a la presidencia del Gobierno y le queda, como mínimo, una legislatura por delante. Por eso dudo que su vida política esté agotada. Le queda camino por recorrer. Y que yo sepa no hay ningún congreso a la vista en Podemos. A corto plazo no parece que haya cambios.

-¿Qué le pareció el cartel del regreso de Iglesias?

-El propio Pablo se sintió incómodo con dicho cartel. Demostró que todavía hay machismo en los partidos y que nosotros tampoco nos libramos. Nos toca aprender la forma de gestionar estas cuestiones.

-Podemos dice que es el tiempo de las mujeres y suena el nombre de Irene Montero...

-Apostamos por llevar a las mujeres al poder institucional. Esto queda demostrado en Euskadi con las candidatas a diputado general y al Congreso. Pero, insisto, no hay congreso alguno a la vista. No me gusta hacer política ficción...