Ana Carrere: «La convivencia aquí ha mejorado bastante»

El pacto de estabilidad institucional entre el PNV y el PSE tuvo una excepción en Andoain en 2015. Contra todo pronóstico, a pesar de que había sido la fuerza más votada, Ana Carrere (EH Bildu) logró mantenerse como alcaldesa después de que uno de los concejales del PNV se abstuviera, lo que impidió que los socialistas se hiciesen con la Alcaldía. A pesar de que asegura haber tenido una dura oposición, Carrere se muestra orgullosa de estos años al frente del consistorio y subraya que «la convivencia ha mejorado bastante» en este municipio tan castigado por la violencia de ETA.

-En 2015 logró la Alcaldía al romperse el pacto entre el PNV y PSE. ¿Cómo valora la legislatura?

-Ha sido más positiva que la anterior. La experiencia ha facilitado bastante el trabajo.

-¿Ha notado esa pinza del PNV y PSE-EE contra usted o la oposición le ha apoyado?

-En la legislatura 2011-2015 hicimos algunos acuerdos con el PNV al inicio, pero enseguida se rompieron y solo aprobamos los Presupuestos en 2012 y, luego, en 2016. La oposición hizo trabajo contra el equipo de Gobierno. En 2015, de todas formas, es cierto que las cosas evolucionaron positivamente.

-¿Cómo ha cambiado la situación del municipio desde 2015?

-El mayor punto de inflexión ha sido la situación económica. En 2011 el Ayuntamiento estaba en negativo y eso condicionó nuestro mandato. Esta segunda legislatura el consistorio ya está en positivo, con las deudas pagadas.

-¿Cuáles han sido los retos del Ayuntamiento en este tiempo?

-Hemos regenerado la red de saneamiento de agua potable, hemos cambiado toda la luminaria de la calle al sistema led y hemos mejorado la accesibilidad. En lo cultural, hacemos 'kalegiroak', actividades en la calle. Entre los hitos por cumplir estaría la regeneración urbanística de las casas de Etxeberrieta o la biblioteca municipal.

-Andoain se caracteriza por tener barrios alejados entre sí. ¿Qué tal es la relación entre ellos?

-La relación es buena, lo que es difícil es la conexión. Hay una iniciativa que no parte del Ayuntamiento: las fiestas de los barrios de Andoain. La gente se mueve de un sitio a otro y así se mejora la relación entre vecinos.

-¿El centro de visitas Leitzaran se ha convertido en un atractivo turístico de la zona?

-El servicio ha mejorado. Hay mucha gente que se aloja en Donostia y viene desde ahí para visitar el centro. Además, es un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente así como con los caseríos y las personas que viven allí.

-¿Hasta qué punto este municipio puede ser un motor industrial para Gipuzkoa?

-Tiene aspectos muy positivos para ello. La comunicación es inmejorable, con la entrada a la autovía desde Leitzaran y la N-1. Por otro lado, está entre Donostialdea y bien comunicado con Tolosaldea y todo Goierri. Podemos aprovechar la industria de máquina de herramienta y la manufacturera.

Primer edil - Deportista Perfil Andoaindarra nacida en Errenteria. 52 años y madre de dos hijos. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Fue directora técnica del club Bera Bera. Habla castellano y euskera. - EH Bildu Política Alcaldesa de Andoain desde 2011. También ha sido presidenta de la junta de gobierno local, responsable del área de Medio Ambiente y presidenta de la junta rectora de Deportes Allurralde.

-El Ayuntamiento de Donostia ha rechazado recientemente la petición de Andoain de crear un nuevo deslinde y se ha pedido a la Diputación que desestime esta pretensión. En caso de que así sea, ¿irán a tribunales?

-No. Es un deslinde que en su momento no se hizo bien y poseemos unos documentos de 1891 que dicen que la muga con Donostia está ahí. San Sebastián tiene otra acta que entendemos que no es válida. La Diputación tiene la potestad de las mugas y tendrá que decidir.

-¿Repetirá como candidata?

-Estas legislaturas han sido muy intensas. Veremos qué pasa en el proceso interno para elegir candidato. No solo depende de mí.

-Andoain fue uno de los municipios más castigados por ETA. ¿Cómo es la convivencia ahora?

-La convivencia, a nivel ciudadano, ha mejorado bastante. Los partidos tenemos posturas políticas diferentes. Queda un camino por recorrer, pero se están dando pasos. Puede haber diferentes visiones sobre cómo se deben hacer las cosas, pero la tensión se ha rebajado. Estamos trabajando en una memoria de Andoain y todos se tienen que sentir reconocidos en ella.

'Ongi etorris'

-En febrero recibió críticas por el homenaje que varios vecinos rindieron a los miembros de ETA que facilitaron información para asesinar a Joseba Pagazaurtundua. Su hermana, Maite, le pidió que impidiera el acto, pero se hizo.

-Eso es mentira, aquí no llegó nada. De eso me enteré por la televisión y a mí nadie me llamó para confirmar si era verdad que ella había pedido pararlo. Los permisos de estos actos ni los da ni los quita el Ayuntamiento, no somos competentes para ello. Tenía el permiso de la Audiencia Nacional, que dijo que no había motivo para prohibirlo. Los que no tuvieron permiso fueron los que se manifestaron enfrente. En otros ayuntamientos en los que en vez de EH Bildu está el PNV se hacen recibimientos y no pasa nada.

-¿Y qué opina sobre los 'ongi etorris' y cómo pueden afectar estos a las víctimas?

-Claro que entiendo que las familias de las víctimas se sientan mal en estos recibimientos, pero también entiendo a las familias de los presos y torturados. Hay que rebajar la tensión. Entiendo que los sentimientos están ahí y el dolor en la familia de Pagazaurtundua está y estará.