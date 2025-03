La campaña de las paradojas

Dos semanas después de adelantar las autonómicas al 5 de abril para evitar 'contaminaciones' varias –Cataluña, España, las sombras económicas...–, el lehendakari no gana para ... sobresaltos. Del fatal derrumbamiento del vertedero de Zaldibar a la propagación del coronavirus. De una tragedia local a una epidemia global que desafían, en ambos casos, la entereza de nuestro autogobierno para encarar las emergencias, la capacidad de reacción y gestión del bipartito PNV-PSE y el propio liderazgo de Iñigo Urkullu a la hora de afrontar aquello que no está bajo su control. Zaldibar y el Covid-19 son dos calamidades de distinto signo que han movido las aguas de un Ejecutivo que venía navegando con la comodidad de la calma chicha pese a encontrarse en minoría parlamentaria.

Por primera vez en mucho tiempo, la inquietud se ha dejado sentir en el seno del PNV no por las incertidumbres y la inestabilidad ajenas, sino por la respuesta propia a algo tan fuera del guion como el desplome del basurero vizcaíno. Los jeltzales saben mejor que nadie que el poder no puede permitirse flaquezas. EH Bildu ha olfateado el escenario y ha descubierto ya sus cartas de campaña: señalar al Gobierno de Urkullu como un proyecto «agotado». La confrontación que está ensayando la izquierda abertzale no es identitaria, es sobre la gestión. Y el pasmo sobre los nuevos argumentos por los que transita la política vasca se agranda cuando Joseba Egibar afea a Otegi, Iriarte y los suyos su viraje hacia el pragmatismo cuando lo que les pesa en el ánimo es que el PSOE «tiene las llaves de las cárceles». Los mítines de este fin de semana preludian un pulso de acero entre las dos familias del nacionalismo, beneficiarias de la zancadilla que se han propinado a sí mismos el PP y Elkarrekin Podemos.

Las fulminantes dimisiones de Alfonso Alonso y de Lander Martínez constituyen el reverso de los sinsabores que se está llevando Urkullu en esta carrera adelantada hacia las urnas. Pocas cosas resultan tan disolventes para el electorado como los vaivenes y las desavenencias internas en los partidos: el votante menos ideologizado tiende a pensar que si uno no es capaz de gobernar su casa, difícilmente podrá hacerlo con el país. El PNV ha hallado un respiro en las dos heridas abiertas en el flanco opositor, porque ello incide en la tesis de que su hegemonía continúa sin tener una alternativa creíble más allá de la agitación de la bandera del pacto de izquierdas.

Los jeltzales creen que la agitación del pacto 'rojo' puede avivar el temor al auge de la izquierda abertzale

Una agitación que los jeltzales creen que también puede jugar a su favor en tanto que sitúa la campaña en los parámetros del 'todos contra el PNV' y reaviva el temor entre los vascos de orden al auge de la izquierda abertzale. Los peneuvistas se aprestan a seguir pescando en los caladeros del PP tras la renuncia a la templanza que ha supuesto la salida de Alonso. Pero sabedores también de que no les interesa que el desplome de los populares sea tan estrepitoso como para precipitar la imagen de que la mayoría vasca pinta roja. La mirada de los jeltzales no está, en todo caso, en Iturgaiz sino en mantener la temperatura con Génova pese a las discrepancias con Casado.

No son las únicas paradojas en un contexto político en el que los cambios se precipitan con aceleración química. El 'pablismo' que ha tomado las riendas de Elkarrekin Podemos va a regresar a la senda de la confrontación con el PNV justo cuando el vicepresidente Iglesias viene deshaciéndose en elogios hacia la contribución del PNV al 'Gobierno de progreso'. Y el PSE, afanado en alcanzar el 5-A el porcentaje de voto cosechado en las generales, va a lo suyo en la furgoneta de Idoia Mendia haciendo equilibrios entre su alma de izquierdas y el alma que gobierna con los peneuvistas.