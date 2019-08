«El cambio de nombre de Anoeta no es para rasgarse las vestiduras» Domingo, 11 agosto 2019, 08:45

-¿Su rincón favorito de Donostia?

-Me gusta particularmente la Parte Vieja, y el Paseo de los Curas es uno de sus puntos más singulares. La perspectiva que ofrece del mar es inigualable.

-¿Está a favor o en contra de que se llame Reale Stadium a Anoeta en eventos de la Real Sociedad?

-Esa posibilidad estaba incluida en el convenio de remodelación del estadio y la Real ha aplicado la cláusula, que le ayuda a pagar las obras. Como alcalde no hay más que decir. Como aficionado, más allá de que me pueda gustar o no, el fútbol es lo que es y si permite al club tener más recursos para competir mejor, no me parece que sea para rasgarse las vestiduras.

-¿Cuánto cobra el Ayuntamiento por la noria de Alderdi Eder?

-32.000 euros en concepto de canon por estar hasta el 8 de septiembre.

-¿Qué vecinos se verán más afectados por obras los próximos meses?

-El gran foco va a ser la calle San Martín por la construcción de la boca de acceso a la estación del Topo desde la calle Loiola. Comenzarán a finales de año o comienzos de 2020.