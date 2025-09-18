Una cadena humana rodea el Parlamento Vasco para protestar contra el genocidio en Gaza
Convocados por Gazarako Mugimendu Globala, cientos de personas han protestado ante la sede del Legislativo durante el Pleno de Política General
J. M. N.
Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:18
Las voces contra la ofensiva israelí sobre Gaza se han oído este jueves durante el Pleno de Política General del Parlamento Vasco. A las 13. ... 00 horas cientos de personas han formado una cadena humana para rodear la sede del Legislativo en protesta por unos hechos que los portavoces de Gazarako Mugimendu Globala, Agus Gorbea y Pilar Revilla, no han dudado en etiquetar de «genocidio».
«Creemos que el Parlamento Vasco tiene muchas responsabilidades con este genocidio. Es cómplice porque hay relaciones comerciales y políticas. Estamos presionando también a Lakua para que rompa esas relaciones con el gobierno sionista y termine de una vez la masacre y la barbaridad», ha exigido Revilla.
Gorbea ha tildado de «testimonial» el minuto de silencio que se ha guardado este jueves en el Parlamento. Además, ha asegurado que «es una contradicción» que el Gobierno pida a CAF una reflexión sobre su contrato para el metro de Jerusalén mientras mantiene su participación minoritaria en la firma guipuzcoana. «Es limpiar su imagen, pero es una contradicción», ha remarcado.
A la concentración han acudido líderes políticos de formaciones como Elkarrekin Podemos y también figuras del mundo sindical como el presidente del comité de Mercedes Vitoria, Igor Guevara. Durante la protesta, la Ertzaintza ha desplegado efectivos en el perímetro del Parlamento, aunque no se han registrado altercados de ningún tipo.
