Los manifestantes han usado pañuelos palestinos para formar la cadena humana en algunos tramos J. Andrade

Una cadena humana rodea el Parlamento Vasco para protestar contra el genocidio en Gaza

Convocados por Gazarako Mugimendu Globala, cientos de personas han protestado ante la sede del Legislativo durante el Pleno de Política General

J. M. N.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:18

Las voces contra la ofensiva israelí sobre Gaza se han oído este jueves durante el Pleno de Política General del Parlamento Vasco. A las 13. ... 00 horas cientos de personas han formado una cadena humana para rodear la sede del Legislativo en protesta por unos hechos que los portavoces de Gazarako Mugimendu Globala, Agus Gorbea y Pilar Revilla, no han dudado en etiquetar de «genocidio».

