El PP buscará reinventarse en Euskadi para frenar su caída El líder del PP vasco, Alfonso Alonso, le coloca un pañuelo festivo al presidente del partido, Pablo Casado, en Vitoria. / EFE La formación prepara ya el terreno de cara a las próximas elecciones municipales y forales de mayo de 2019 | El partido busca recuperar votos «puerta a puerta» y pondrá un especial foco en Donostia para tratar de ganarle terreno al PNV AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN. Lunes, 24 septiembre 2018, 06:35

A falta de ocho meses para que Euskadi se vuelva a ver inmersa en una vorágine electoral, el PP vasco ya mira de reojo a las próximas municipales y forales. El objetivo: llegar a los comicios de 2019 con un grueso social mayor que respalde su proyecto político. Un propósito que podría ser aún más difícil de alcanzar desde que Pablo Casado se alzó con la presidencia del partido, con un discurso que algunas voces tachan de derechas y que aleja más al electorado vasco de un PP que se autocalifica como partido moderado y de centro.

En cualquier caso, la formación liderada por Alfonso Alonso tiene por delante el gran desafío de recuperar los espacios institucionales perdidos. Unos escenarios que, con el tiempo, han visto cómo su electorado se ha ido reduciendo hasta convertir al PP en una marca sin apenas representación en numerosos municipios del País Vasco. En las últimas dos décadas, el partido ha perdido 144 concejales, 17 junteros y 100.825 votos. Unas cifras que evidencian que el PP vasco necesita reinventarse e implantarse de nuevo en Euskadi si quiere cortar su hemorragia electoral.

Los populares vascos, conscientes del desgaste de sus siglas, han comenzado a poner toda su maquinaria en marcha y ya preparan el terreno para verse de nuevo cara a cara con las urnas. Una cita que afrontarán con la esperanza de reconquistar plazas en las que ya no tienen representación. Y el primer paso para tratar de salir del atolladero, reconocen fuentes del partido, ya está dado.

Los populares vascos han perdido 144 concejales en los últimos veinte años

La formación tiene identificados los nichos electorales donde pudieran recuperar votos y acabar así con la fuga de un electorado que se ha ido alejando del partido por diferentes circunstancias. En las últimas municipales, sin ir más lejos, el voto útil en favor del PNV perjudicó de lleno a los populares, que sufrieron su mayor desplome en 20 años.

Por eso en Gipuzkoa, el PP vasco pondrá un especial foco en Eibar, Zarautz, Errenteria, Pasaia o incluso Tolosa. Localidades donde sí tuvo representación un día, pero donde hoy no tiene presencia. Tratará, asimismo, de consolidar sus únicos concejales en Lasarte-Oria y Hondarribia y trabajará, aseguran las mismas fuentes, para incrementar el número de ediles en Irun y San Sebastián, en la actualidad con dos y tres concejales, respectivamente. Precisamente, la capital guipuzcoana será uno de los núcleos en los que el PP trabajará con especial ímpetu con la esperanza de recuperar las papeletas que fueron a parar a la formación jeltzale.

En cuanto a las Juntas Generales del territorio, el PP buscará «duplicar» su representación. Hoy, solo cuentan con un juntero y esperan recuperar otro por Bidasoa y sumar también en Donostialdea. «Haremos campaña puerta a puerta. Tenemos perfectamente identificadas las mesas donde hemos ido perdiendo votos. Y ahí es donde pondremos nuestra atención», aseveran, convencidos de que sacarán a la formación del atasco.

Detener la sangría de votos

En la actualidad, el PP vasco cuenta con 79 concejales y 17 junteros repartidos por los tres territorios, las cifras más bajas en los últimos cinco comicios municipales y forales de Euskadi. En 1999, la formación contaba con 223 ediles y 34 representantes en las Juntas Generales. Desde entonces -a excepción de las elecciones de 2003, donde hubo un pequeño repunte-, el PP vasco ha sufrido un descenso paulatino en el número de votantes.

Las razones que pudieran estar detrás de este declive electoral, según dirigentes del partido, son varias. La primera y «más relevante» ha sido el temor a la amenaza de ETA. El pánico de las bases de la formación a dar un paso al frente con las siglas del PP sobre sus espaldas -más claramente, el miedo a ser asesinados- dificultó la constitución de las listas en el País Vasco. Por eso hoy, con una Euskadi libre de la violencia terrorista y tras la disolución de la banda, el PP de Alonso espera recobrar la confianza de, al menos, una parte de los 203.255 ciudadanos vascos que hace dos décadas llegaron a depositar la papeleta en su favor.

El PP, no obstante, se enfrenta hoy a otro convulso escenario: el de la corrupción. Los numerosos casos de financiación irregular que azotan al partido y el último escándalo por la trama Gürtel que llevó al PSOE a desalojar a Rajoy de la Moncloa -o incluso las sospechas que han pesado sobre el máster de Casado- son la «mayor losa» a la que tienen que hacer frente para tratar de ganar credibilidad y convencer a los votantes de que, al menos en Euskadi, no tienen que encarar un calendario judicial.

Su mayor caída electoral, en cualquier caso, tuvo lugar en 2015. El PP vasco venía de contar con 164 concejales y 146.763 votos -y 28 junteros-, y acabó perdiendo 85 ediles, cerca de 45.000 papeletas y once representantes forales. Esta bajada -tratan de argumentar- fue porque se produjo el voto útil al PNV con el fin último de «echar» a EH Bildu de las instituciones. Por eso creen que en la próxima cita electoral, la de mayo de 2019, recuperarán su «escenario natural». Los últimos sondeos, sin embargo, no auguran mejores resultados.

Sin miedo a Ciudadanos

Desde el PP vasco reconocen que el horizonte de los próximos comicios aún se antoja lejano, al menos, en lo que se refiere a abordar el debate de los nombres que liderarán las listas. De hecho, y a tenor de las declaraciones expresadas por distintos cargos del partido, los populares vascos no se ven urgidos por los ritmos marcados desde Madrid.

En su momento, el expresidente del Gobierno empezó a tantear la designación de algunos de sus candidatos para ocupar las principales alcaldías y Casado mantiene hoy esa línea de actuación. Sin embargo, el PP de Euskadi aguantará hasta, al menos, finales de noviembre para elegir definitivamente las caras que aspirarán a ocupar las alcaldías y las tres diputaciones.

La urgencia de Génova no es otra que el temido ascenso de C's, que ha quebrado la tranquilidad del PP. Sin embargo, el auge a nivel estatal de los de Albert Rivera no preocupa «en absoluto» a la formación en Euskadi, que no cree que los naranjas sean una amenaza electoral. El principal objetivo del partido, insisten, es el de «sacarle rédito a la utilidad del PP en el Parlamento Vasco» y fortalecerse en 2019 para después consolidarse en las próximas elecciones autonómicas de 2020. Una utilidad que se ha visto truncada, dicen, desde que el PNV acordó las bases del nuevo estatus con EH Bildu, ya que aleja a los populares de convertirse nuevamente en el socio preferente del Gobierno de Iñigo Urkullu para sacar adelante los Presupuestos.