Brian Currin: «Es mentira que no percibiera la realidad de las víctimas de ETA» JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 19 octubre 2018, 06:38

El avión de vuelta a Sudáfrica espera a un Brian Currin (Pretoria, 1950) que tiene prisa por cerrar la maleta en su hotel, junto a la Casa de la Paz de Aiete donde el miércoles oficializó su despedida. El facilitador sudafricano se lleva en la valija muchos recuerdos de Euskadi: su primer viaje, los momentos buenos y malos en la búsqueda del fin de ETA, sus relaciones con partidos e instituciones... Dice marcharse con la sensación de «misión cumplida» aunque, a sus 68 años, no tiene claro si seguirá embarcado en nuevas mediaciones en otros lugares del planeta.

-¿Cómo recuerda su primera visita a Euskadi, allá por 2004?

-La primera vez que visité el País Vasco fue a solicitud de Batasuna, que entonces era ilegal. Fue una visita no diría que clandestina pero sí no oficial y sentí presión. Me sorprendió el compromiso que tenía la gente de Batasuna para llevar adelante un proceso.

-¿Cuándo decidió implicarse en una mediación o facilitación como tal para lograr el final de la violencia de ETA y la paz?

-La primera vez que vine no pensaba implicarme en un proceso de paz 'per se'. Al principio se trataba solo de abordar el tema de los presos de ETA en aquel proceso de paz de 2006. Llegué a través del Sinn Féin irlandés por el trabajo que había hecho con los prisioneros en Irlanda. Pero después de las bombas de Barajas de 2006, cuando fracasó el proceso de paz, me di cuenta de que ya nada se podía hacer con los presos. Entonces en Batasuna me preguntaron qué era necesario hacer para reactivar un proceso de paz y decidí seguir trabajando aquí.

-¿Entre los momentos importantes que ha vivido en estos años en la búsqueda de la paz en Euskadi con cuál se queda?

-Todo el mundo se ha quedado con la declaración de Aiete pero quizás fue más importante el punto de partida de todo esto: la declaración de Bruselas (marzo de 2010), que concitó interés internacional y logró que agentes internacionales importantes, como la Fundación Mandela o Desmond Tutu, pusieran por vez primera el foco en el País Vasco con interés. Y otra razón es que en esa declaración se hizo una solicitud a ETA para un alto el fuego permanente y verificable internacionalmente. Y cuando ETA dio ese paso se generó un compromiso entre ETA y la comunidad internacional y fue el punto de partida de todo. Aquella declaración sirvió para crear condiciones.

-En aquel momento no existía todavía el Grupo Internacional de Contacto y el compromiso adquirido con ETA fue crear ese grupo si había ese alto el fuego. En aquel entonces tuve una sensación de esperanza, de que iban a empezar a suceder cosas. En aquel momento el Gobierno español contactó con todos los firmantes de la declaración de Bruselas para que retiraran su firma. Dos o tres cedieron pero el resto no. Aquello fue significativo y adelantó el papel que iba a jugar el Gobierno español en este contexto.

-¿Llegó alguna vez a reunirse con ETA, como se ha señalado en alguna ocasión? ¿Qué sensaciones tuvo? ¿Fue difícil convencerles de la necesidad de abandonar la violencia?

-Nunca he tenido contacto oficial con ETA y nunca le he dado relevancia a esto. Siempre han sido contactos con gente de la izquierda aber-tzale. A veces en alguna reunión sí que aparecía gente que no conocía y podía sospechar que podían ser de ETA. Pero nunca pregunté. Prefería no saberlo ya que conocía la manera de actuar de Madrid con la gente que interactuaba con ETA y yo no iba a ser inmune a esa persecución.

Aquella frase de Eguiguren

-En un encuentro que usted tuvo con Jesús Eguiguren (PSE-EE) este le dijo, evocando el apartheid de Sudáfrica, que en Euskadi «los negros somos nosotros», en alusión a las víctimas de ETA. ¿Aquella frase le hizo cambiar su perspectiva de la situación del País Vasco?

-Por la pregunta parece que antes de esa conversación yo no sintiera simpatía por las víctimas de ETA. No es cierto. Es mentira que no percibiera esa realidad, como se ha asumido en Madrid. Para nada ha sido mi perspectiva pensar que la izquierda aber-tzale eran los buenos y los constitucionalistas, los malos. Sí es cierto que vine porque me pidió ayuda la izquierda abertzale, pero eso no significa que compartiera su posición. Mi labor ha sido trasladar propuestas y sugerencias que ayudaran. Y muchas veces no han sido propuestas del gusto de la izquierda abertzale, porque mi labor también era cambiar la perspectiva y expectativas de la izquierda abertzale. Por ejemplo, con la amnistía a los presos, desde el principio les trasladé que eso en la vida real no iba a pasar.

-¿Por qué ha tardado tanto en reunirse en público con el lehendakari Iñigo Urkullu? Ha tenido que ser justo cuando ya usted se va.

-La relación con el Gobierno Vasco desde que Urkullu está en Lehendakaritza no siempre ha sido constructiva. El Grupo Internacional de Contacto ha tenido muchas reuniones discretas con el Gobierno Vasco. A veces no estaba yo, por cuestiones tácticas. Pero es mejor que las reuniones sean discretas, ante la exposición y las interpretaciones que puedan hacer los medios. Con Urkullu a veces he estado de acuerdo y otras no, pero hemos tenido discusiones interesantes y hemos llegado a acuerdos en muchas cosas.

-¿Le queda alguna espina clavada en su adiós?

-Lamento mucho no haber tenido una relación con el Gobierno español. Una relación constructiva. Incluso aunque no hubiéramos llegado a acuerdos o no hubieran aceptado nuestras propuestas, establecer una relación con el Gobierno español nos hubiera ayudado a tener una perspectiva diferente más abierta de cara al desarrollo del proceso, y también a la hora de los contactos con la izquierda abertzale. Siempre es mejor el diálogo que no hablar.

-¿Y ahora qué? ¿Se va a involucrar en mediaciones en otros países?

-No lo descarto, pero de momento no tengo intención.