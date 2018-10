Brandon Hamber: «La búsqueda de la verdad tiene aspectos incómodos para todos»

El profesor de la Universidad del Ulster Brandon Hamber (Johannesburgo, 1969) expuso ayer en Pamplona, en el V Foro Social, su experiencia sobre 'verdad y reconciliación' vivida en su país, Sudáfrica, y su lugar de residencia, Irlanda del Norte, y sus posibles nexos con Euskadi.

-¿Cuál es el potencial de la verdad como mecanismo para la reparación, la justicia y la no repetición?

-La verdad no es solo el relato de lo que ha sucedido o para esclarecerlo, sino que cambia también la forma de entender el conflicto político y el lenguaje de la sociedad. Como decía el político canadiense Michael Ignatieff, lo importante no es encontrar la verdad completa, que es complicado, sino quitar sitio a las mentiras que ha habido

-En Euskadi se habla de resolver atentados de ETA sin esclarecer para que las víctimas sepan la verdad. ¿Esta búsqueda de la verdad, una vez desaparecida la violencia, debe centrarse en buscar la condena judicial?

-Hay muchas maneras de buscar la verdad. Una de las que más fuerza social tiene es la sentencia de un juzgado. Es un método válido, lógicamente, pero existen más alternativas en estos procesos. En Sudáfrica se ofreció una amnistía a personas que participaran en un proceso en el que contaran la verdad. Se dio más importancia a esa verdad que a la verdad judicial, y así se obtuvo más verdad que en un juicio. Fue un método que aceptaron muchas víctimas, aunque otras no. Es interesante saber qué queremos con la verdad. Si quieres saber el qué sucedió, el recorrido judicial es efectivo. Pero para entender el cómo actuaban los grupos armados o la Policía, y para evitar la repetición en el futuro, puede haber otras medidas como comisiones de investigación de la verdad, que en Sudáfrica funcionaron. Y luego está la pregunta del por qué del conflicto.

-¿...?

En Sudáfrica se resolvió mediante una comisión de la verdad que analizó el racismo o las diferencias económicas. Aquí la verdad judicial no da respuestas al por qué del conflicto, mientras que otras vías sí pueden satisfacer esa pregunta.

-¿La reforma de la ley vasca de abusos policiales, que reconoce a las víctimas pero evita que tenga capacidad de investigación al margen de los tribunales, deja sin garantizar el derecho al esclarecimiento de los afectados, como sostienen algunas voces?

-Si nos comprometemos en la búsqueda de la verdad debemos aceptar que habrá aspectos incómodos para todos, para los perpetradores y para la sociedad en general. Pero buscar solo la lógica punitiva no te lleva a lograr toda la verdad. En las sociedades postconflicto es mejor combinar varios métodos.

-¿En el caso de Irlanda del Norte, qué enseñanzas se pueden extraer para el País Vasco?

-Allí el modelo sudafricano de amnistía por verdad no encajó con la legislación europea, pero Irlanda sí es una referencia positiva por el trabajo de grupos no oficiales que recogieron testimonios de todo tipo de víctimas, de los grupos armados y del Ejército. También hubo intermediarios que daban información al Estado sobre desaparecidos a cambio de no ser perseguidos.

-¿Usted es sudafricano como el mediador Brian Currin? ¿Cómo valora su labor en Euskadi?

-Le conozco desde los 90, cuando coincidimos en la comisión de la verdad sudafricana y su labor ha sido muy positiva. Es un hombre de gran integridad y experiencia, y se ha implicado mucho en el caso vasco.