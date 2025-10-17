Bingen Zupiria: «A mí me da asco la Falange, pero el debate es hasta dónde se puede limitar la libertad de manifestación»

El debate en torno a la manifestación convocada por Falange Española el pasado domingo en Vitoria, la contramanifestación que tuvo lugar frente a ellos y ... los posteriores incidentes entre ese grupo y la Ertzaintza, que acabó con 19 detenidos, sigue coleando. ¿Debía el Gobierno Vasco no permitir esa concentración? ¿Fue proporcionada la actuación de la Ertzaintza?

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha insistido este vierns que aquí el debate se debe centrar en «hasta dónde se puede limitar la libertad de manifestación». Tras señalar la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, que le parece «muy grave» que se permitiera el acto de Falange en Vitoria, Zupiria ha recordado que el acto estaba programado «desde hace un mes» y «nadie había presentado un recurso o una queja sobre el mismo».

En ese sentido, el consejero de Seguridad ha recordado que Falange es un partido legalizado -«y no veo que nadie lo haya recurrido»- y las fuerzas de Seguridad deben «proteger los derechos de la ciudadanía», en este caso, el de manifestación. «A mí me da asco Falange, pero aquí el quid de la cuestión es dónde empieza y acaba la libertad de manifestación y quién lo decide», ha expresado. Zupiria ha recordado que para celebrar una manifestación lo único que hay que hacer es «comunicarla» y que hay otras muchas -algunas incluso que tuvieron lugar el pasado martes en la huelga por Palestina- «que también se celebran sin estar comunicadas, porque algunos se creen por encima de todo». Ha puesto el ejemplo de que en 2023 se celebraron más de 13.000 concentraciones y manifestaciones en Euskadi.

«Se puede dudar si es positivo conceder a Falange que pueda hacer una manifestación, pero si a esa plaza no aparece nadie (por la contramanifestación) no hubiera pasado nada», ha añadido Zupiria. El consejero ha apuntado que se está analizando si la actuación de la Ertzaintza fue proporcionada. «La Ertzaintza tiene instrucciones claras en el uso la fuerza. Hay que analizar si la fuerza utilizada fue la adecuada», ha dicho. Y ha recordado también que la persona convocante de la manifestación por parte de Falange «también tendrá que responder por lo sucedido».

«¿Fascistas? Algunos tienen la piel muy fina»

Zupiria ha vuelto a responder sobre la denuncia de EH Bildu a las palabras del viceconsejero de Seguridad que calificó de «fascistas» también a los que participaron en la contramanifestación de Vitoria y generaron incidentes. «He vivido 40 años bajo la amenaza de ETA y a mí me gritaban desde el otro lado de las manifestaciones 'Zuek faxistak zarete terroristak'. Me sorprende la piel fina que tienen ahora con ese término», ha apuntado.

«La forma de actuar de los jóvenes fue totalitaria, utilizaron la fuerza y eso también es fascismo», ha rematado Zupiria.