Imagen de la reunión mantenida esta tarde entre EH Bildu y Més per Mallorca. EP

EH Bildu se reúne con Més per Mallorca para hablar «sobre la situación del Estado español»

La convocatoria forma parte de una ronda de partidos que empezó el lunes con ERC

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:05

EH Bildu se ha reunido este miércoles con Més per Mallorca para compartir opiniones sobre «la situación actual del Estado español» y el panorama internacional. ... Una cita que forma parte de una ronda de partidos que empezó el partido soberanista el lunes 25 con el partido catalán ERC.

