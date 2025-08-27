EH Bildu se reúne con Més per Mallorca para hablar «sobre la situación del Estado español»

EH Bildu se ha reunido este miércoles con Més per Mallorca para compartir opiniones sobre «la situación actual del Estado español» y el panorama internacional. ... Una cita que forma parte de una ronda de partidos que empezó el partido soberanista el lunes 25 con el partido catalán ERC.

La reunión, que ha tenido lugar en la sede de Bildu en Bilbao y que ha empezado sobre las 15.30 horas, ha servido para subrayar el «contexto político volátil, con riesgos» presentes en España, aunque en un comunicado han destacado que haya «importantes retos y oportunidades» para las fuerzas soberanistas. «EH Bildu y Més per Mallorca compartimos la convicción de que es necesario reforzar la cooperación entre nuestras formaciones para avanzar en la defensa de la soberanía de nuestros pueblos, de las clases populares y del territorio. Hemos destacado que la pluralidad que representan EH Bildu en Euskal Herria y Més per Mallorca en las Illes Balears resulta clave para hacer frente a la reacción autoritaria. Asimismo, coincidimos en que la construcción de frentes amplios constituye la mejor garantía para trabajar de manera eficaz», han explicado.

Presencia de Otegi

En el encuentro han participado, por parte de la coalición independista vasca, Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu; Gorka Elejabarrieta, secretario de Relaciones Políticas y portavoz en el Senado, y Sonia Jacinto, secretaria de Organización. En representación del partido mallorquín han asistido Maria Ramón, secretaria de Organización y diputada en el Parlament de les Illes Balears; Vicenç Vidal, diputado en el Congres, y Antoni Trobat, responsable de Relaciones Internacionales.

Més per Mallorca es una coalición progresista conformada por varios partidos como el Partit Socialista de Mallorca (PSM) y por Iniciativa-Verds, que forman parte del grupo europarlamentario Greens-EFA. Además, el partido balear forma parte de la Internacional Progresista, en el que también se encuentra ERC o Compromís.

En la primera toma de contacto con los republicanos catalanes, ambos partidos concluyeron en reafirmar su apuesta por «más nación y más construcción nacional» a impulsar «desde la calle y desde las instituciones» ante «la ola reaccionaria que se levanta en el Estado español».